Алексей Текслер наградил строителей Всероссийского центра подготовки для мобилизованных

Губернатор лично курировал строительство полевого лагеря

Глава региона вручил 77 наград строителям и подрядным организациям, которые строили полевой лагерь для мобилизованных на территории танковой дивизии Центрального военного округа в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.



Рабочие возвели центр дополнительной подготовки в кратчайшие сроки — за две недели. Выровняли полигон, установили армейские палатки, навесы, оборудовали системы водоснабжения и водоотведения, установили видеонаблюдение и громкоговорители, развернули полевую кухню, столовые и гигиенические палатки, помывочные, медицинские пункты, палатки для совершения религиозных обрядов.

Для проведения строительно-монтажных работ привлекли 46 промышленных предприятий и подрядных организаций региона, а также 14 предприятий транспортной отрасли. На стройке работали 470 человек из разных городов области: Челябинска, Магнитогорска, Озерска, Сатки, Чебаркуля, Миасса и других.

«Отдельная благодарность руководителям предприятий, которые откликнулись на наш призыв. Специалисты говорили, что несколько месяцев нужно для возведения такого объекта. Мы с вами сделали его за две недели. Считаю, что это настоящий трудовой подвиг. Мы, безусловно, приближаем победу, нисколько не сомневаюсь, что эта победа придет»,— подчеркнул Алексей Текслер.

Алексей Текслер лично поблагодарил работников, наградил их почетными грамотами и благодарственными письмами.

