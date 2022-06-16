«Синара» вложит 1 млрд рублей в производство троллейбусов на Челябинском трубопрокатном заводе

На предприятии создадут 500 новых рабочих мест

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в презентации нового троллейбуса группы «Синара», состоявшейся в рамках Петербургского международного экономического форума. Как ранее сообщало ИА «Первое областное», электротранспорт будут производить на Челябинском трубопрокатном заводе (входит в Трубную металлургическую компанию). Там ведутся активные работы по модернизации помещений и подготовке инфраструктуры. Объем инвестиций на первом этапе составит 1 млрд рублей. По словам главы региона, это позволит создать на ЧТПЗ 500 новых рабочих мест.

«Мы обсуждали, что правильно производить троллейбусы в Челябинске на площадке ЧТПЗ. Готовы вместе с вами заключить СПИК (специальный инвестиционный контракт), посмотреть, какие возможности есть, чтобы стимулировать инвесторов для организации площадки в Челябинске. Для нас это не менее важно, чем сам троллейбус для города. Это правильное решение, у нас машиностроительный регион. Есть трамваи, причем мы лидеры в их производстве, будут и троллейбусы», — отметил Алексей Текслер.

Троллейбус «Синара-6254» разработан холдингом «Синара — Транспортные машины» (СТМ, входит в группу «Синара) в рамках реализации концессионного соглашения о создании троллейбусной инфраструктуры в Челябинске. Первый опытный образец создан на производственных мощностях предприятия «СТМ-Энергорешения», располагающегося в Санкт-Петербурге. На той же площадке до конца года планируется произвести установочную партию троллейбусов из 20 единиц. В дальнейшем серийное производство колесной техники СТМ будет организовано в Челябинске.

Машина, получившая название «Синара», была представлена российским губернаторам, представителям власти и другим посетителям форума. Новый троллейбус отвечает всем требованиям современности: салон оборудован USB-слотами для зарядки мобильных устройств, системами информирования, откидной аппарелью (для маломобильных групп населения), дополнительным освещением, а также климатическими системами, обеспечивающими комфортную температуру и влажность в салоне в зимние и летние периоды.

«Для СТМ это принципиально новое направление бизнеса, на развитие которого мы возлагаем большие надежды. Это будет линейка техники, первым из которой сертификацию должен пройти троллейбус модели „Синара-6254“. Предварительный общий объем инвестиций в первую стадию проекта оценивается в более чем миллиард рублей», — рассказал генеральный директор СТМ Виктор Леш.

Напомним, масштабный проект по созданию в Челябинске троллейбусной инфраструктуры реализуется компанией «Синара — Городские транспортные решения» в течение 2021—2023 годов. За этот период город получит 168 единиц нового подвижного состава (часть будет с увеличенным автономным ходом до 20 км). Также, помимо модернизации контактной сети города, будут реконструированы два депо, осуществлен капитальный ремонт трех действующих подстанций и строительство еще трех.