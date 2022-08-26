Ленинградский мост в Челябинске после ремонта украсили праздничной подсветкой

Город готовится отметить 286‑летие

«Полностью все испытания будут проведены в первых числах сентября. Первое включение будет осуществлено 10 сентября, когда Челябинск будет отмечать День города»,

— уточнили в мэрии.