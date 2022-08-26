На Ленинградском мосту в Челябинске, где накануне открыли движение после реконструкции, смонтировали праздничную иллюминацию к предстоящему Дню города. Об этом сегодня, 26 августа, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.
Вдоль моста смонтировали 30 светящихся конструкций. Подсветка успешно прошла тестовые испытания.
Помимо Ленинградского, в городе украшают к празднику еще три моста. Окончены работы на переправе по улице Красной. Завершается монтаж на мостах по улице Кирова и на Свердловском проспекте.
«Полностью все испытания будут проведены в первых числах сентября. Первое включение будет осуществлено 10 сентября, когда Челябинск будет отмечать День города»,— уточнили в мэрии.
Напомним, что Ленинградский мост закрыли на реконструкцию в мае 2021 года. Автомобильное движение по его южной части и трамвайные пути открыли 15 июля. Полностью мост заработал утром 25 августа. В канун этого события там побывал губернатор Алексей Текслер и оценил результаты проделанной работы.
Монтировать подсветку на Ленинградском мосту начали, когда на нем еще продолжался ремонт. Ответственную работу доверили фирме из Санкт-Петербурга, которая ранее уже украшала город световыми конструкциями, в том числе к Новому году.
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