В Челябинске построят станцию обеззараживания воды ультрафиолетом за 1 млрд рублей

Новая технология повысит эффективность работы очистных сооружений в Центральном районе

В поселке Сосновка Центрального района Челябинска в конце 2023 года запустят в работу станцию ультрафиолетового обеззараживания фильтрованной воды на очистных сооружениях водопровода. Об этом информационному агентству «Первое областное» сообщили в управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

Аукцион на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы управление капитального строительства планирует провести в феврале — марте этого года. Всего на реализацию проекта направят 937,08 млн рублей. В текущем году — 324,6 млн рублей. Строительство станции возле Шершневского водохранилища будет идти в рамках федерального проекта «Чистая вода», который теперь входит в национальный проект «Жилье и городская среда».





«Строительство станции УФ-обеззараживания воды запланировано на очистных сооружениях водопровода МУП „Производственное объединение водоснабжения и водоотведения“ в поселке Сосновка Центрального района Челябинска. Станция — новое сооружение в составе очистных сооружений, дополнительная технология обеззараживания очищенной (фильтрованной) воды в процессе водоподготовки для улучшения микробиологического качества воды после очистки», — сообщили ИА «Первое областное» в управлении ЖКХ.

Производительность установок рассчитана на пропуск максимального объема жидкости, подаваемой насосной станцией. Для обеззараживания воды будут использовать ультрафиолетовые лампы от российского разработчика и производителя — московского научно-производственного объединения «Лит», отметили в управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации Челябинска.





Как пояснили ИА «Первое областное» в министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области, станция рассчитана на УФ-обеззараживание воды, подаваемой городам Челябинск, Копейск, Коркино и Еманжелинск, а также населенным пунктам Сосновского района.

«Ультрафиолетовое обеззараживание с применением ультрафиолетовых ламп позволит создать надежный барьер в отношении патогенных микроорганизмов, в том числе хлорустойчивых — бактерий, вирусов, простейших, а также создать условия для снижения содержания хлорорганических соединений в питьевой воде», — подчеркнули в пресс-службе Минстроя региона.

По словам декана факультета экологии Челябинского государственного университета Альфиры Сибиркиной, технология обеззараживания воды ультрафиолетом является самой экономичной и безопасной из существующих методов. Она позволит сократить до минимума использование хлора.





«Обработка воды хлором приводит к образованию побочных продуктов, вредных для организма человека. При ультрафиолетовом излучении дополнительные соединения почти не образуются. Обработку ультрафиолетовым излучением не переживает большая часть известных микроорганизмов и вирусов. Ультрафиолетовое обеззараживание гораздо эффективнее и другого метода — озонирования. Озонирование очень дорогостоящий способ очистки воды, и используется он редко», — отметила в разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное» Альфира Сибиркина.

Еще одно преимущество ультрафиолетовой очистки воды — невозможность передозировки или вредного воздействия на организм человека. Если превысить допустимую концентрацию хлора или другого реагента, можно допустить отравление воды. С ультрафиолетом ошибки не случится, что упрощает контроль над процессом.





«Это очень значимый проект с точки зрения обеспечения качества питьевой воды для челябинцев. Технология ультрафиолетового обеззараживания воды — эффективный способ обеспечить качество воды в больших объемах. И, что очень важно, в отличие от хлорирования этот способ экологически эффективный. Надо также отметить, что челябинские власти последовательно и достаточно эффективно взаимодействуют в природоохранной сфере с федеральным центром при реализации национальных проектов», — прокомментировал ИА «Первое областное» председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

Очистные сооружения водопровода Челябинска в поселке Сосновка мощностью 32 тыс. кубометров в сутки начали работать в 1932 году. Спустя 10 лет в эксплуатацию ввели вторую очередь. Ее мощность — 50 тыс. кубометров в сутки. В те годы населенный пункт не входил в состав города. В границы Челябинска Сосновку включили в 1979 году. Поселок относится к Центральному району, хотя с остальной частью этого внутригородского образования его разделяет Советский район. К концу 1980-х годов мощность очистных сооружений в Сосновке увеличилась более чем на 450 тыс. кубометров в сутки.





Напомним, что на прошлой неделе правительственная комиссия одобрила проект реконструкции основных очистных сооружений Челябинска — в Металлургическом районе. Из Фонда национального благосостояния на реализацию проекта выделят 1,150 млрд рублей, еще 286 млн будет направлено из областного бюджета и средств МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» Челябинска. В течение двух лет планируется провести реконструкцию сооружений механической очистки воды и сооружений обработки осадков. Как следует из проектной документации, в будущем на этих очистных также планируют построить станцию очистки воды ультрафиолетом, однако сроки пока не определены.