Между Челябинском и Екатеринбургом запустят скоростной поезд

Алексей Текслер и Евгений Куйвашев договорились о развитии транспортного сообщения

Между Челябинском и Екатеринбургом будет курсировать поезд «Орлан» с тремя вагонами. Соглашение о развитии железнодорожного сообщения между регионами подписали на «Иннопроме-2022» губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Это первый шаг. Мы договорились с РЖД, что будем еще ускорять этот маршрут. Необходима будет модернизация путей и контактной сети. На отдельных участках ее сейчас вообще нет. Этот маршрут станет более комфортным. В дальнейшем это направление будет совершенствоваться», — прокомментировал Алексей Текслер.

Максимальная скорость «Орланов» — 120 км/ч. В вагонах есть все необходимое для комфортного путешествия: системы климат-контроля с обеззараживанием воздуха, мягкие сиденья, розетки для подзарядки мобильных устройств, широкие багажные полки и экологически чистые туалетные комнаты.





Источник фото: официальный сайт АО «Трансмашхолдинг»

«Мы договорились о том, что в ходе эксплуатации можно сократить издержки — подать электричество, поднять платформы. Это еще один удобный способ для наших жителей добраться из Екатеринбурга в Челябинск и обратно», — отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Орлан» — дизель-поезд, выпускаемый АО «Трансмашхолдинг» на заводе АО «Метровагонмаш» с января 2019 года. Максимальность вместимость трехвагонной модели — 606 человек.