В Челябинске в 2022 году откроется гипермаркет мебели Hoff

Сеть планировала зайти в город еще в середине 2010‑х

В конгресс-холле «Таганай-2020» на улице Труда, 181 в марте 2022 года откроется первый челябинский гипермаркет мебели и товаров для дома Hoff. Информацию об этом ИА «Первое областное» подтвердили в отделе по развитию проектов компании. По данным базы «СБИС», филиал ООО «Домашний интерьер» (юрлицо сети магазинов) в Челябинске уже создан. Его адрес совпадает с местом расположения торгового комплекса.

«Открытие гипермаркета Hoff в Челябинске планируется на март 2022 года в ТЦ „Таганай“. Общая площадь магазина составляет около 6000 кв. м. В настоящее время в помещении магазина ведутся подготовительные работы. Hoff планирует открытия во всех городах-миллионниках РФ, к числу которых относится и Челябинск. Ранее в город не заходили, т. к. не было подходящего предложения»,— сообщили ИА «Первое областное» в Hoff.

Руководство сети гипермаркетов Hoff рассматривало возможность открыться в Челябинске в 2017 году. Под магазин площадью 10 тыс. кв. м выбирали ТРК Cloud, который в границах улиц Университетская Набережная, Академика Макеева и Академика Сахарова строила фирма семьи экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. При этом после пересмотра концепции объекта и превращения масштабного ТРК в комплекс меньшего размера «Аллея Молл» Hoff продолжал значиться в числе потенциальных арендаторов. Площадку, где планировали возвести торговый центр, в 2020 году разделили с администрацией города. Там построят «спортивный город» — «РМК-Арену», теннисный корт и Центр экстремальных видов спорта.

Сеть магазинов мебели и товаров для дома Hoff основана в 2007 году бывшими топ-менеджерами и совладельцами «М.Видео» Александром Зайонцем и Михаилом Кучментом. Первое время работала по франшизе австрийского производителя. В 2011 году начала развитие под брендом Нoff (Home of furnishing — «Дом для создания интерьера»).

Сейчас торговые точки сети работают в четырех форматах — гипермаркет, mini, home и smart. В гипермаркетах, самой распространенной концепции, представлены мебель и различные товары для гостиной, спальни, детской, кухни, прихожей, домашнего офиса. Имеются комплексные и готовые интерьерные решения. В России открыто 50 магазинов Hoff. В УрФО компания работает в Екатеринбурге (два гипермаркета), Тюмени и Сургуте (по одному гипермаркету). Вместе с магазинами в городах присутствия открываются склады.

Hoff считается основным конкурентом IKEA в России. Шведский ретейлер от открытия гипермаркета в Челябинске фактически отказывался, пересмотрев стратегию развития. В сентябре этого года у горожан появилась возможность покупать некоторые товары Hoff через интернет-магазин Ozon.

Добавим, что еще одним якорным арендатором конгресс-холла «Таганай-2020» станет гипермаркет электроники «М.Видео». Это будет девятый магазин сети. В объявлении по поиску арендаторов на сайте Avito также указаны характеристики нового торгового комплекса. Общая площадь четырехэтажного здания составляет 56 тыс. кв. м. В цокольном этаже будет парковка на 700 машино-мест, на улице рядом — еще на 800. Отличительной особенностью комплекса, как сказано в объявлении, станет концертный зал на 2500 посадочных мест.