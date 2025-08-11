«Город стал добрее» — политолог Евгений Минченко посетил Челябинск

Специалист рассказал об особенностях и курсах развития региона

Известный политолог, «практикующий историк» Евгений Минченко приехал в Челябинск. Он заявил, что южноуральская столица сняла маску суровости, назвал Алексея Текслера лучшим губернатором и перечислил ошибки прошлых политиков, которые привели к отставанию от Екатеринбурга. Об особенностях и курсах развития региона Евгений Минченко поговорил с корреспондентом ИА «Первое областное».

Прогуливаясь по студенческому городку около ЮУрГУ, мы увидели много молодых ребят, которые уже начали возвращаться в общежития к началу учебного года. Южноуральские студенты, проходящие мимо, встречали яркой одеждой, громкими разговорами и... горящими глазами.

«Нет ничего хуже, чем человек, который сам не горит тем, что делает. Он плохо сделает свою работу вне зависимости от того, консультирование это, преподавание, укладывание плитки или политика», — сказал Евгений Минченко.

Эти слова отражают простую истину: успех любого дела зависит от того, кто им управляет. Особенно это важно в политике, где от решений руководителей зависит будущее тысяч и миллионов людей. Челябинская область в этом смысле будто наглядное пособие.

«Когда я общаюсь с крупными предпринимателями, депутатами, политиками, я всегда прошу их назвать топ‑10 российских губернаторов. Понятно, что есть губернаторы „со звездочкой“, как Сергей Собянин и Рустам Минниханов, но в этот неформальный рейтинг регулярно попадает и Алексей Текслер. Еще часто называют Глеба Никитина (губернатора Нижегородской области, – здесь и далее прим. ред.), Андрея Воробьева (Московская область), Валерия Лимаренко (Сахалинская область) и Александра Дрозденко (Ленинградская область)», — говорит Евгений Минченко.

В этом вопросе важен подход — он у губернатора Алексея Текслера точечный. Помимо общей картины, он знает все региональные проблемы изнутри и требует такого же отношения от глав муниципалитетов. Так, буквально на днях губернатор Челябинской области перевел традиционные областные совещания в новый формат. Теперь руководители муниципалитетов ежемесячно будут выезжать друг к другу в гости, чтобы смотреть, учиться, обмениваться лучшими практиками.

По словам политолога, регион развивается в правильном направлении благодаря федеральным трендам, которые чувствует и иногда даже опережает губернатор. Этому способствует его опыт работы в большой политике. Также политолог отметил, что позиция Алексея Текслера подкрепляется поддержкой со стороны президента, который в середине июля посетил Магнитогорский металлургический комбинат, а на этой неделе по видеосвязи торжественно открыл детсад в Копейске.

«Это, пожалуй, первый глава региона, которому удалось прекратить внутриэлитные конфликты, который действительно консолидировал элиту и предложил такую большую повестку развития с федеральным акцентом», — отметил Евгений Минченко.

По его словам, на протяжении многих лет область переживала определенные импульсы, которые могли бы вывести Челябинск на лидерские позиции относительно других уральских городов. Но их гасили те, кто был в тот момент у власти.

«Челябинск упустил критически важные несколько лет в гонке „Челябинск/Екатеринбург“, когда окружение Сумина по политическим мотивам „похоронило“ проект развития аэропорта, которым занимался предыдущий губернатор Вадим Соловьев. В тот период как раз и произошло первое очень серьезное отставание от Свердловской области»,

— говорит политолог.

Периодом утраченных шансов Евгений Николаевич считает и годы губернаторства Бориса Дубровского (объявлен в международный розыск).

Однако последние шесть лет регион наращивает темпы. Челябинская область развивает импортозамещение, локализует и роботизирует производства. В вопросах улучшения экологической обстановки местные промышленники ориентируются на экостандарт, разработанный по инициативе губернатора Алексея Текслера.

Губернатору впервые в постсоветскую эпоху удалось консолидировать управленческую элиту региона и прекратить многолетние конфликты.

Также в Челябинской области активно строят и реконструируют школы, больницы, детсады, ДК и библиотеки. В областной столице проводят большие фестивали, ее посещают именитые спортсмены, артисты и деятели культуры. Наконец, реанимирован и перешел в активную стадию проект строительства челябинского метротрама.

Евгений Минченко часто приезжает в Челябинск, он видел областную столицу в разные годы.

«В 80-е и начало 90-х было гораздо менее доброжелательное время. Было, к сожалению, и не только здесь, много озлобленных людей, криминал и в целом высокий уровень бытовой агрессии. А сейчас Челябинск стал заметно добрее», — говорит Евгений Минченко.





По словам политолога, сейчас гулять по улицам стало намного приятнее, а сам город стал уютнее с большим количеством молодежи. В вузы Челябинской области приезжают студенты из других регионов и из-за рубежа. Университеты, в свою очередь, активно развивают инфраструктуру и научную базу.

Ранее писали, что на базе ЮУрГУ появится Центр промышленной робототехники федерального уровня. Также в Челябинске продолжается строительство межуниверситетского кампуса.

Напоследок Евгений Минченко отметил новую набережную на реке Миасс, назвав ее одной из лучших в российских городах.





Евгений Минченко — политический консультант, аналитик, руководитель компании «Минченко консалтинг», автор всемирно известной модели анализа элит «Политбюро 2.0» (которая, кстати, преподается в зарубежных вузах как пример уникального подхода к политической теории).

Он родился и вырос в Челябинске, в ЧелГУ получил первое высшее образование историка.

В 1993 году основал первое на Урале агентство политического консалтинга New Image. Клиентами агентства в те годы стали многие известные впоследствии политики — мэры, губернаторы, министры и вице-премьеры федерального правительства, депутаты Госдумы.

Несколько лет (до 2001 года) жил на два города: Челябинск и Москву. Был экспертом комитетов Госдумы по безопасности и по делам СНГ, входил в общественные советы Минпромторга и Минэнерго.

В настоящее время — глава Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), преподаватель и руководитель Центра социальной архитектуры МГИМО МИД России.