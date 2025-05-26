В Челябинске начали производить новую модель промышленного робота

Его грузоподъемность — 45 кг

Челябинский «Завод роботов» запустил в серийное производство промышленный робот-манипулятор для перемещения грузов до 45 килограммов. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе ЧКПЗ.

Модель RusRobot GR-40 предназначена для загрузки и выгрузки заготовок в станок. Она располагается над оборудованием, а не сбоку, как обычные шестиосевые роботы. Это позволяет грамотно использовать пространство и экономить место.

Робот перемещает по два изделия за одно движение, его грузоподъемность позволяет поднимать до 70% всех деталей, используемых в машиностроении. Благодаря длинной оси Х один робот может обслуживать до пяти станков в зависимости от времени обработки.

Новая производственная линия роботов-манипуляторов выстроена по принципу «роботы делают роботов». Позже завод планирует запустить производство консольно-портальных роботов с повышенной грузоподъемностью — до 300 килограммов.

В перспективе грузоподъемность челябинских роботов будет увеличена до трех тонн, говорил депутат Госдумы РФ Валерий Гартунг на РЭФ-2024. Это позволит закрыть потребности отечественной промышленности на 80%.