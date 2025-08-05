В Челябинске появится Центр промышленной робототехники

Его откроют на базе ЮУрГУ

Центр промышленной робототехники федерального уровня появится в Челябинске на базе Южно-Уральского государственного университета. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер в своем телеграм-канале.

ЮУрГУ стал одним из четырех победителей всероссийского грантового конкурса. В течение трех лет университет получит средства на закупку оборудования и комплектующих, развитие кадрового потенциала и разработку новых технологических решений.

«Планируем, что в дальнейшем будем развивать это перспективное и очень востребованное направление на базе межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинске», — написал глава региона.

Также губернатор напомнил, что на базе ЮУрГУ совместно с «Заводом роботов» создан и успешно функционирует факультет «Мехатроники и робототехники». Напомним, что Челябинский кузнечно-прессовый завод уже внедрил 100 роботов на 10 тысяч работников. По поручению президента Владимира Путина к концу года этот показатель возрастет до 200.