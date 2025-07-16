Владимир Путин посетил коксовую батарею № 12 ММК

Объект является крупнейшим инвестиционным проектом комбината за последнее десятилетие

Президент Владимир Путин увидел новую коксовую батарею Магнитогорского металлургического комбината. Запуск этого современного объекта состоялся год назад. Тогда глава государства дал старт работе батареи по видеосвязи. Новое оборудование имеет важнейшее значение для улучшения экологии Магнитогорска, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.





Коксовую батарею № 12 вместе с главой государства посетили министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, председатель совета директоров ММК Виктор Рашников и генеральный директор комбината Павел Шиляев.





Коксовая батарея № 12 вышла на проектную мощность 2,5 миллиона тонн сухого валового кокса в год, что составляет половину потребности самого ММК в сырье. Она — самая производительная в стране. Объект работает по полному производственному циклу: от приема угольного концентрата до передачи готового кокса в доменный цех. Комплекс оснащен современными природоохранными сооружениями, в том числе высокотехнологичной установкой сухого тушения кокса.





ММК вложил в создание 12-й коксовой батареи почти 90 миллиардов рублей. Это крупнейший за последние 10 лет инвестиционный проект комбината. Основным подрядчиком строительства и поставщиком оборудования стала китайская компания Sinosteel.





С пуском новой батареи из эксплуатации вывели шесть устаревших установок. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились на 11,3 тысячи тонн в год. Проект не раз отмечало экспертное сообщество: победа в десятой Национальной премии в области промышленных технологий «Приоритет — 2024» в номинации «Металлургия» и в конкурсе «Главное событие 2024 года в металлургии России», проводимого в рамках международной промышленной выставки «Металл-Экспо».