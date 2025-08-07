МВД объявило в розыск бывшего челябинского губернатора Дубровского

Сведения появились в базе ведомства

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский объявлен в розыск, об этом свидетельствует запись в базе данных на официальном сайте МВД России.

Согласно информации, экс-чиновник разыскивается в рамках расследования уголовного дела (статья УК РФ не указана).





Напомним, Дубровский занимал пост высшего должностного лица Челябинской области с 2014 по 2019 год. Осенью 2019-го против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, но он успел покинуть страну до своего задержания.

В его окружение входили экс-глава министерства дорожного хозяйства Дмитрий Микулик, уволенный с поста в связи с утратой доверия, и нынешний руководитель министерства Алексей Нечаев. Оба сейчас находятся под следствием по делу о растрате бюджетных средств, допущенной в период, когда Дубровский занимал пост.

В марте 2019 года Федеральная антимонопольная служба России признала ряд соглашений, подписанных во время проведения дорожных аукционов, антиконкурентными. Одно из таких соглашений было заключено между Дубровским, областным Миндортрансом и акционерным обществом «Южуралмост».