Готовность первого этапа челябинского метротрамвая оценили на 90%

Стартовый котлован бетонируют, из него начнется тоннель к площади Революции

В Челябинске на финальную стадию вышло устройство стартового котлована метротрамвая на ул. Овчинникова. Готовность монтажной камеры — 90%, именно из нее стартует первый тоннель в сторону площади Революции. Корреспонденты медиахолдинга «Первый областной» побывали на месте строительства, подробности о самой крупной стройке на Южном Урале — в материале.

Сейчас строители перешли к завершающему этапу, они бетонируют основание лотка для последующего старта тоннелепроходческого комплекса. В свою очередь, его китайская компания CRCC готовит к транспортировке в Челябинск.





В лоток размером 20×20 установят огромный тоннелепроходческий комплекс. Бетонирование ведется круглосуточно: по технологии останавливаться нельзя, пока не будет уложено 404 «куба», чтобы получилась прочная железобетонная конструкция.

Ее держит сложный армированный каркас из 40 тонн металлической арматуры. Этот каркас зальют бетоном, в течение суток смесь будут доставлять 40 бетоновозов. Даже здесь есть свой символизм чисел...





После «схватывания» бетона конструкцию лотка будут обслуживать в течение нескольких недель, следя за его прочностью. Затем останется подготовить ложе непосредственно для самого щита.

«Сегодня мы приступили к важному этапу строительства стартового котлована метротрамвая — бетонированию лотка под тоннелепроходческий комплекс. В основание лотка будет уложено больше четырехсот кубометров бетона. Эти работы сегодня будут вестись более 12 часов до полного окончания бетонирования для соблюдения технологии. При помощи бетононасоса раствор по трубе подается вниз котлована, где его заливают в армокаркас до нужного уровня, а затем уплотняется специальным виброинструментом. На последующей стадии будем ухаживать за бетоном до его набора прочности, а из-за жары проливать водой», — пояснил руководитель проекта в г. Челябинске ГК «Моспроект-3» Виталий Уницкий.





Старт первого щита с площадки на ул. Овчинникова планируется к концу 2025 года. Проходку будет вести субподрядная компания из Китая. Их представители уже находятся в Челябинске, в июне начнется перебазировка тоннелепроходческого механизированного комплекса. Оборудование — крупное, негабаритное, его транспортировка будет непростой.





«Компания уже готовится к перебазировке тоннелепроходческого оборудования из Москвы. Этот процесс связан со сложной логистикой, ориентировочно планируем начать завоз основных технологических частей тоннелепроходческого комплекса в июне. После доставки всех частей ТПМК приступим к его сборке и монтажу для последующего старта. Компания имеет большой мировой опыт строительства метро, в том числе в скальных породах», — комментирует главный инженер ООО «16-е Управление СиАрСиСи» Константин Орлов.

Вести проходку в твердых грунтах, как в Челябинске, сложно, но в компании уверены в успешном выполнении проекта.





Вторая площадка, где идут работы по строительству метротрамвая, — проспект Победы. Здесь будет расположена станция «Улица Косарева». Строители также готовят стартовый котлован, проходка отсюда пойдет в сторону Торгового центра. Сейчас рабочие устраивают ограждающие конструкции стартового котлована из свай. Для этого тяжелые установки бурят скважины глубиной до 15 метров. Затем устанавливают металлические каркасы и заливают бетоном.





«Сейчас основные работы ведутся на проспекте Победы, где уже вынесены частично коммунальные сети из зоны работ под устройство второго стартового котлована, строители приступили к буровым работам по сооружению ограждающих конструкций котлована», — прокомментировал заместитель генерального директора АО «Челябинский метротрамвай» Валерий Мочалкин.

Он пояснил, что в Челябинске работы по строительству метротрамвая активно ведутся на трех основных строительных площадках: Овчинникова, Косарева и Торговом центре. Скоро генподрядчик приступит к работам еще на двух строительных площадках: площади Революции, улице Каслинской.