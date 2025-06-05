«Новый Челябинск» с высокими экостандартами будут развивать на месте промышленных площадок

Открывающиеся производства обяжут выполнять требования по сбережению природы

За шесть лет выбросы в городах Челябинской области снизились на 20%. Об успехах региона в сфере экологии рассказал губернатор Алексей Текслер в своем обращении к депутатам Заксобрания.

«Экология — наш абсолютный приоритет. По итогам реализации нацпроекта „Экология“ нам удалось снизить совокупный объем валовых выбросов, по сравнению с базовым 2017 годом в Челябинске — на 47%, в Магнитогорске — на 22%», — сказал Алексей Текслер.

Города Челябинской области выполнили задачу, поставленную президентом в 2019 году, — снизить объем выбросов не менее чем на 20%.

«Мы смогли достичь этого результата, в том числе благодаря реализации 16 четырехсторонних соглашений, заключенных в рамках нацпроекта», — сказал глава региона.

Огромную роль по улучшению качества воздуха в областной столице играет закрытие электродного производства на Челябинском электрометаллургическом комбинате. В апреле был запущен процесс его безаварийной остановки. Он завершится до конца июня.





Алексей Текслер напомнил, что во время первого своего обращения к депутатам он уже начать думать о возможности переноса некоторых предприятий за пределы Челябинска.

«С закрытием электродного производства мы на практике делаем первый серьезный шаг к такой реновации. И мы обязательно, как поручил президент, сделаем следующий шаг. И на месте старых производств ЧЭМК, да и других промышленных площадок города, которые не будут соответствовать высоким экологическим стандартам, будем развивать „новый Челябинск“», — отметил глава региона.

Сотрудникам также будет уделено особое внимание.



«Мы сделаем все, чтобы работники таких предприятий имели рабочие места на новых экологически чистых производствах региона. В том числе во вновь создаваемых особых экономических зонах. Мы пойдем дальше. Все новые производства автоматически должны будут присоединяться к региональному экологическому стандарту»,— сказал глава региона.

Свою долю в улучшение экологической обстановки на Южном Урале внесли масштабные проекты рекультивации. В 2024 году в Магнитогорске и Златоусте полигоны ТБО превратились в зеленые холмы. А на месте бывшей крупнейшей в Европе городской свалки в Челябинске начал работать тепличный комплекс, где выращиваются цветы для благоустройства областного центра.





В этом году завершена модернизация очистных сооружений Шершневского водохранилища. Реконструкция позволила значительно повысить качество воды.

«Сохраняется первозданная красота рек и озер в регионе. За прошлый год очищено более 2 тысяч километров берегов рек и озер», — отметил губернатор.





Также губернатор отметил, что Южный Урал стал центром притяжения зеленых инициатив. В прошлом году был проведен II Детский экологический форум.

«Считаю, что наш регион закрепил лидерство в „зеленой“ повестке, и это большая совместная работа власти, ответственных промышленников и экологов», — подытожил губернатор.



