Николай Цискаридзе восхитился реставрацией челябинского храма Александра Невского

Маэстро решил поближе познакомиться со столицей Южного Урала и погулять по Алому полю

Николай Цискаридзе прибыл в Челябинск на выпускные спектакли учеников Академии Русского балета. Накануне выступления своих подопечных маэстро решил поближе узнать город и его главные достопримечательности. Что для себя отметил Николай Цискаридзе, узнал корреспондент ИА «Первое областное».





Николай Цискаридзе начал свою прогулку с Алого поля. Здесь артисту показали памятник Орленку, площадь пионеров-героев, памятник-мавзолей Ленину и сквер.

«Памятники, храм, мавзолей образуют удивительную композицию. А самое необычное — внутри храма. Несколько лет назад начали его реставрацию и когда сняли верхний слой штукатурки, обнаружили образы», — рассказала Ирина Текслер, которая сопровождала гостя.









Следующей точкой знакомства с Челябинском как раз стал храм Александра Невского, где завершается реставрация. Николай Цискаридзе осмотрел иконостас и купель для взрослых, оценил акустику в обновленном храме и сами росписи, сделанные по эскизам Виктора Васнецова.

«Я очень люблю Васнецова. И ваш храм мне очень нравится», — признался маэстро.

Настоятель протоиерей Борис Кривоногов рассказал, что челябинский храм единственный в России, где за алтарем изображен не Спас и Богоматерь, а распятый Иисус, поделился, что во время реконструкции здесь сделали новые золотые купола, медную кровлю, восстановили все изображения. Осталось установить иконостас.

А еще добавил, что храм идет в ногу со временем и не чужд цифровых технологий: колокола можно включить с телефона.

Николай Цискаридзе удивился, что в православном храме стены расписаны не классическими иконописными образами, а настоящими произведениями искусства, достойными места в Третьяковской галерее. Некоторые из росписей даже уедут с маэстро в Санкт-Петербург — в качестве фотографий в телефоне.