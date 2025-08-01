Владимир Путин объявил благодарность шести сотрудникам миасского автозавода «Урал»

Благодарности вручены за вклад в развитие автомобильной промышленности

Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность шести сотрудникам автозавода «Урал» (Миасс). Распоряжение о поощрении подписано 31 июля, сообщает сайт Kremlin.ru.

За вклад в развитие отечественной автомобильной промышленности и многолетнюю добросовестную работу объявлена благодарность президента РФ председателю первичной профсоюзной организации работников АО «Автозавод „Урал“» профессионального союза работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения РФ Валерию Болотову, главному инженеру сборочного корпуса группы проекта «Сборочный корпус» Ивану Куприянову, начальнику отдела дирекции по персоналу Елене Пашковой.

Также отмечен вклад в развитие отрасли главного специалиста по строительству службы строительного управления миасского автозавода Екатерины Пряничниковой, главного инженера строительного контроля службы строительного управления Александра Склярова и главного специалиста службы строительного управления предприятия Ксении Щапиной.