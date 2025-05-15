Завод в Челябинской области запустил новые участки по производству мостов

С новыми технологиями «Урал» обеспечит тяжелыми мостами и себя, и других отечественных производителей грузовиков и спецтехники

Автозавод «Урал» в Миассе начал промышленную эксплуатацию двух новых участков по производству комплектующих для мостов и осей автомобилей повышенной грузоподъемности, сообщает Фонд развития промышленности Челябинской области. Это часть масштабного проекта «Мосты», реализуемого при финансовой поддержке Фонда развития промышленности (ФРП). Фонд предоставил автозаводу льготные займы на общую сумму 7 миллиардов рублей, а также гранты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

На новых участках установили современное автоматизированное оборудование для обработки тормозных барабанов, ступиц, цапф и чашек. Первый участок способен производить до 120 тысяч ступиц и 145 тысяч тормозных барабанов в год. Процесс от обработки до сборки полностью автоматизирован. Это позволило повысить точность обработки деталей. Так увеличивается их надежность и расширяется модельный ряд. Кроме того, создано 21 высококвалифицированное рабочее место, улучшены условия труда.

Второй участок, предназначенный для выпуска цапф и чашек (до 55 тысяч комплектов в год), также оснащен автоматизированным оборудованием, которое в дальнейшем будет дополнительно роботизировано. Его запуск освободил площади для размещения нового участка по обработке картерных деталей.

Произведенные комплектующие будут не только использоваться на самом заводе для новых мостов (их производство начнется в 2026 году), но и поставляться сторонним заказчикам, таким как южноуральский производитель прицепной техники «Политранс».

Генеральный директор АО «Автомобильный завод „Урал“» Павел Яковлев подчеркнул, что в течение 2025 года новые технологии будут внедрены на всех одиннадцати участках проекта, что позволит полностью обеспечить потребности завода в мостах и даже поставлять их другим производителям и запустить высокотехнологичное производство новых мостов уже с января 2026 года.

Проект «Мосты» является значимым не только для Южного Урала, но и для всей страны, способствуя импортозамещению и локализации производства важных автокомпонентов.