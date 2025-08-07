Владимир Путин назвал впечатляющими планы губернатора Челябинской области

Открытие нового детсада в Копейске стало поводом для оценки дальнейшего развития инфраструктуры региона



Вчера Алексей Текслер по видеосвязи с президентом России открыл детский сад в Копейске. Его построили в сжатые сроки. Здание рассчитано на 120 детей, хорошо оснащено.

Губернатор поделился достижениями и планами в строительстве школ и детсадов.

«Мы продолжаем на постоянной основе строить и реконструировать образовательные учреждения. В 2025 году в регионе возведем шесть детских садов, три из которых уже сданы. Остальные завершим до конца года. А с 2019 по 2024 год на территории Челябинской области построили 63 детских сада и 16 школ, отремонтировали 132 детских сада и 73 школы», — отметил Алексей Текслер.

Губернатор поблагодарил президента за поддержку и внимание к Челябинской области. Владимир Путин напомнил о планах, которые обсуждались во время его визита в Челябинскую область. Тогда Алексей Текслер обозначил перспективы развития не только строительства, но и науки, промышленности, здравоохранения, образования и других отраслей.

Президент России признался, что эти планы впечатляют, и назвал их хорошими.

«Алексей Леонидович, мы с вами не так давно обсуждали все планы, которые вы намечаете в Челябинской области. Они впечатляют. Это хорошие планы. Надо просто идти, идти целенаправленно от решения одной задачи к другой. И действительно, тогда и люди оценят по достоинству то, что делается на уровне региона, да и во всей стране», — подчеркнул Владимир Путин.