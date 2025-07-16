Владимир Путин прилетел в Челябинскую область в 18-й раз

Он посещает Южный Урал с 1999 года

Президент России Владимир Путин вечером 16 июля прилетел в Магнитогорск, сообщают федеральные СМИ. В рабочей поездке главы государства — посещение Магнитогорского металлургического комбината и общение с работниками предприятия.

Южный Урал Владимир Путин посещает с 1999 года, когда был назначен премьер-министром. Тогда, в первый свой визит, он был на Магнитогорском металлургическом комбинате. После этого Владимир Путин еще пять раз приезжал на ММК.

Кроме того, в Магнитогорске глава государства был 31 декабря 2018 года после взрыва газа и обрушения подъезда жилого дома. 6 августа 2021 года, облетев на вертолете пострадавшие от большого пожара Джабык и Запасное, провел совещание о ситуации с паводками и природными пожарами в регионах России.

В целом в Челябинской области Владимир Путин как президент и премьер-министр в 1999-2024 годах был 17 раз. Нынешняя рабочая поездка — 18-я.