В Челябинской области введена новая практика областных совещаний

Первое совещание в выездном формате принял Златоуст

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер теперь будет встречаться с главами муниципалитетов и членами правительства в новом формате: традиционные ежемесячные совещания теперь будут проходить на выезде, сообщает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу правительства.

По мнению главы региона, такая практика будет полезной и даст возможность руководителям обменяться опытом.



«Мне кажется важным, чтобы была возможность главам посмотреть, как живут, работают другие муниципалитеты, изучить опыт других территорий», — отметил губернатор.





Первое выездное совещание принял Златоуст — «самобытный город, промышленный, туристический центр региона», отрекомендовал его Алексей Текслер.

«За последние годы мы видим изменения в части развития города: дороги, транспорт, новые социальные, спортивные объекты. Хотя и проблемы остаются, сегодня мы отдельно с главой обсудим», — добавил он.

Следующее, сентябрьское, выездное совещание с главами примет Магнитогорск.