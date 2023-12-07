Челябинское предприятие запустит производство новой строительной техники

Компания подписала соглашение, согласно которому в проект инвестируют более 1,6 млрд рублей

Челябинский завод строительно-дорожных машин планирует запустить производство новой модели строительной техники — линейку фронтальных погрузчиков грузоподъемностью от трех до шести тонн. Предприятие подписало специальный инвестиционный контракт (СПИК), в рамках которого в проект с 2023 по 2026 год вложат более 1,6 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Минпрома Челябинской области.



СПИК подписали Минпромторг России, ЗАО «Челябинские строительно-дорожные машины» (ЧСДМ, входит в UMG группы компаний «Промышленные инвестиции») и правительство Челябинской области.

«СПИК — это соглашение между инвестором и государством, по которому инвестор обязуется реализовать проект на территории РФ, а государство в обмен предоставляет субсидии и льготы. Так, ЧСДМ, как участник СПИКа, будет освобожден от уплаты налога на имущество организаций», — объяснили в пресс-службе.

Производство фронтальных погрузчиков позволит компании «Челябинские строительно-дорожные машины» развить компетенции, расширить линейку, а также нарастить долю российской техники на рынке в данном сегменте, отметил замглавы Минпромторга России Альберт Каримов.

Предприятие благодаря инвестициям сможет модернизировать технические конструкции и приступить к выпуску востребованных моделей.

«Реализация данного проекта даст Челябинскому заводу строительно-дорожных машин возможность стать устойчивым лидером в своем сегменте рынка спецтехники, обеспечив большую часть производства такой продукции в стране. При этом дополнительными эффектами будут рост налоговых поступлений в бюджет Челябинской области, привлечение в регион серьезных инвестиций и создание более 830 новых рабочих мест. Также предприятие планирует достигнуть уровня локализации производимой продукции не менее 80%», — подчеркнул вице-губернатор Иван Куцевляк.

Локализация производства позволит предприятию стать одним из ведущих в стране поставщиков образцов крупнотоннажной грузоподъемной техники.

«Мы подписали уникальный в отрасли инвестиционный контракт, который позволит предприятию с 2023 по 2026 год выпустить тысячи востребованных рынком погрузчиков. ЧСДМ получит серьезный производственный импульс для модернизации технологического процесса и расширения модельного ряда», — сказал управляющий директор ЧСДМ Вячеслав Юматов.

В следующем году на заводе запустят производство несущих рам, металлоконструкций погрузочного оборудования, балансиров и кабины с системой ROPS/FOPS. Потом погрузчики оснастят отечественными двигателями, для них разработают карданную передачу и гидравлическую систему. Ожидается, что 80% локализация производства фронтальных погрузчиков достигнет к 2028 году.

Первый в рамках СПИКа договор о поставке 10 новых колесных фронтальных погрузчиков производства ЗАО «ЧСДМ» подписали замгубернатора Челябинской области Иван Куцевляк, управляющий директор ЗАО «Челябинские строительно-дорожные машины» Вячеслав Юматов и директор по продажам ГК «Автодоркомплект» Сергей Горшков.

Напомним, ранее стало известно, что завод «Челябинские строительно-дорожные машины» начнет в 2024 году производство российских снегоуплотнительных машин.

