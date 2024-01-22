В Челябинске завершают строительство двух гостиниц межвузовского кампуса

На объекте еженедельно проводят выездные совещания

На финишную прямую выходить строительство первых двух гостиниц международного университетского кампуса. Об этом сегодня, 22 января, сообщила вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Полностью сделан один из этажей гостиницы: по специальному дизайн-проекту отремонтированы зоны общего пользования и комнаты, установлены светильники. Вырисовывается интересное молодежное пространство, которое, думаю, будет оценено нашими студентами. По мере продвижения строительства буду делиться с вами и другими новостями кампуса», — рассказала Ирина Гехт.

Напомним, межуниверситетский кампус в Челябинске создается в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Строительство завершится к концу 2025 года.