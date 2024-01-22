На финишную прямую выходить строительство первых двух гостиниц международного университетского кампуса. Об этом сегодня, 22 января, сообщила вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.
«Полностью сделан один из этажей гостиницы: по специальному дизайн-проекту отремонтированы зоны общего пользования и комнаты, установлены светильники. Вырисовывается интересное молодежное пространство, которое, думаю, будет оценено нашими студентами. По мере продвижения строительства буду делиться с вами и другими новостями кампуса», — рассказала Ирина Гехт.
Напомним, межуниверситетский кампус в Челябинске создается в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Строительство завершится к концу 2025 года.