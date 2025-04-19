Боксер Сергей Ковалев победой нокаутом завершил свою профессиональную карьеру

Челябинец в 7-м раунде нокаутировал Артура Манна из Германии

Боксер Сергей Ковалев завершил профессиональную карьеру. В своем последнем бою вчера, 18 января, на турнире IBA. PRO в Челябинске он нокаутировал в 7-м раунде немца Артура Манна. Победы одержали и другие боксеры промоутерской компании «УралБоксПромоушн». В программу вечера бокса вошли 10 боев, трибуны Дворца спорта «Юность» собрали около 4000 зрителей, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В главном бою боксер-профессионал Сергей Ковалев ярко завершил свою профессиональную карьеру в боксе. Нокаутировав Артура Манна, он завоевал пояс интерконтинентального чемпиона IBA. PRO.

«Я очень рад, что провел прощальный бой в карьере на родине — где стартанул, там и закончил. Сделал круг почета мирового бокса и поставил точку. На прощание хочу поблагодарить всех болельщиков. Всех, кто за меня переживал во всем мире. Привет Челябинску и родному Копейску», — отметил Сергей Ковалев после боя.

В со-главном поединке Тимур Бибилов из Владикавказа, представляющий компанию «УралБоксПромоушн», одержал яркую и уверенную победу и завоевал титул чемпиона Азии, отправив в 10-м раунде в нокаут кенийца Джошуа Уасике. Для Бибилова это был первый титул в карьере.

«Десять раундов дались нелегко, но это очень хороший опыт. Сказывается плодотворная работа, мы ежедневно трудимся, в меня много вкладывают. Спасибо Сергею Евгеньевичу Вайнштейну и моим тренерам Виталию Сланову и Арсену Кабезову», — отметил Тимур Бибилов после окончания боя.

В еще одном поединке главного карда в эмоциональном бою челябинец Андрей Стоцкий уступил сопернику из Узбекистана Мадияру Саидрахимову. Всего в рамках вечера профессионального бокса «IBA. Pro 2» в Челябинске состоялось 10 боев.

В предварительном карде в трех из них одержали победы бойцы Челябинской области, боксеры «УралБоксПромоушн». Начал турнир с триумфа Луис Мигель Байона, он в непростом поединке по очкам выиграл у Валерия Данилогорского. Челябинец Тамерлан Касымов одержал победу над Камилем Раджабовым единогласным решением судей. А Ахмадщох Махмадшоев также единогласно выиграл у Артема Пугача.

Почетными гостями вечера бокса стали: полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его супруга, общественный деятель Ирина Текслер, президент IBA Умар Кремлев, член наблюдательного Совета федерации бокса Челябинской области Сергей Вайнштейн и другие.

Организаторами вечера бокса в Челябинске выступили IBA. PRO совместно с промоутерской компанией «УралБоксПромоушен» при содействии Федерации бокса Челябинской области и Международной ассоциации бокса (IBA), а также Фонда поддержки спорта.