На Южном Урале за 6 лет построили 63 новых детсада и избавились от очередей

Продолжается строительство детсадов в Магнитогорске, Копейске, поселке Западном

Если вы все еще помните длинные очереди в детские сады и уверены, что ребенка туда надо записывать сразу из роддома, знайте — это давно в прошлом. Начиная с 2019 года губернатор Челябинской области Алексей Текслер держит на контроле обеспеченность дошкольников местами в детских садах. В ближайшие шесть лет в Челябинской области появилось 63 новых детсада, сообщает министерство образования региона. Это позволило полностью избавиться от очередей.

Сейчас в регионе работает 1057 дошкольных образовательных организаций. В преддверии нового учебного года отремонтируют 11 детских садов. Один новый детский сад построят по федеральной программе.

Продолжают создавать условия для детей с ограниченными возможностями здоровья.

«В 47 детских садах 17 муниципалитетов будут созданы 30 мест в коррекционных группах и 438 мест в перепрофилированных группах компенсирующей и комбинированной направленности для получения воспитанниками с ОВЗ качественного образования и коррекции развития», — комментируют в Минобре.

Одним из новых объектов, открывшихся в этом году, стал детский сад на улице 26-го Партсъезда в Копейске. Именно его в прямом эфире представил президенту России Владимиру Путину губернатор Алексей Текслер. Это второе здание детского сада № 47, оно рассчитано на 120 воспитанников. В первом здании работает 6 групп, которые посещают 167 ребят.

Строительство новых детских садов в регионе продолжается. В Копейске на улице Жданова строится сад на 350 мест, в микрорайоне Белый Хутор — на 278 мест. Также в Магнитогорске ведется строительство садов в 144‑м и 150‑м микрорайонах с готовностью 55% и 60% соответственно.