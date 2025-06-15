16 тысяч зрителей посетили в Челябинске первый VK Fest на Урале

Билеты распродали задолго до начала шоу

Масштабный музыкальный фестиваль VK Fest в первый раз прошел на Урале — 14 июня его принял Челябинск. В город приехали известные блогеры и звезды музыки, а сам Челябинск организовал почти четыре десятка площадок, где зрители могли встретиться со своими кумирами, познакомиться с Южным Уралом и заняться творчеством.

«VK Fest в Челябинске собрал 16 тысяч человек. Большая честь и огромная благодарность каждому, кто пришел. Вы сделали этот день особенным», — заявила руководитель фестиваля Зоя Новикова.

Билеты на фестиваль были распроданы задолго до начала шоу. Это не удивительно, ведь на сцену вышел по-настоящему звездный состав: Юлия Савичева, «Комната культуры», группа «ТГК», Mary Gu, Ольга Бузова, «Три дня дождя», Баста.

Кстати, звезды не только пели, но и делились житейской мудростью с журналистами.

Например, Ольга Бузова рассказала о своем видении современной женщины:

«Она любит себя. Верная, преданная. Работает. Находит время для семьи, друзей. Все успевает, при этом шикарно выглядит. И все-таки разрешает себе иногда быть слабой, ошибаться. Разрешает себе влюбляться, совершать ошибки. И разрешает себе жить» .

А Юлия Савичева рассказала, как стать счастливым: «Ничего не бойтесь. Даже осуждения не бойтесь — оно всегда будет!»

Автограф-сессии провели Милана Хаметова, Егор Шкред, Дима Масленников и другие инфлюенсеры.

А еще на VK Fest работала площадка «VK знакомства». Участники могли найти себе друга по интересам или любимого человека.

На других площадках челябинцев учили делать тату и рисовать граффити, играть в компьютерные игры и мастерить сувениры.

VK Fest посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер с семьей.

«Спасибо „ВКонтаке“, что пошли навстречу и в прошлом году на Санкт-Петербургском экономическом форуме договорились провести этот фестиваль в Челябинске. VK Fest удался. Я уверен, что и дальше мы будем сотрудничать с группой „ВКонтакте“ и проводить такие замечательные события», — отметил глава региона.