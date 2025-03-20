В Челябинск на VK Fest приедут Баста, «Три дня дождя» и Ольга Бузова

Место проведения пока держится в секрете

На VK Fest в Челябинск приедут Баста, Ольга Бузова, Mary Gu, «Три дня дождя», «Комната культуры» и Юлия Савичева. Список артистов опубликовали на официальном сайте фестиваля.

Еще один артист, блогеры и спикеры пока держатся в секрете.

Напомним, VK Fest этим летом впервые пройдет в Челябинске. Музыканты и инфлюенсеры выступят 14 июня, площадка мероприятия пока не определена. Возрастное ограничение — 0+.

Также фестиваль состоится в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. В других городах выступят Anna Asti, Элджей, IOWA, «Хлеб», Zoloto, Клава Кока, Лолита, Джиган, Big Baby Tape, Тося Чайкина, «Элли на маковом поле», Хаски, Saluki.