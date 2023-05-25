Топ-7 тем из обращения Алексея Текслера к депутатам Заксобрания Челябинской области

По мнению главы региона, основа всего — Человек

Губернатор Алексей Текслер сегодня выступил перед депутатами Законодательного собрания области. Он рассказал об итогах 2022 года, раскрыл основные направления развития на ближайшие годы и сделал ряд поручений. За фактами, цифрами и тезисами глава региона раскрыл главные цели всей работы — Человек, его жизнь, здоровье, охрана материнства и детства, образование детей, работа, безопасность, Победа. В ИА «Первое областное» собрали топ-7 главных тем сегодняшнего выступления главы региона.

Трудовой и ратный подвиг

Алексей Текслер начал свое выступление перед областными парламентариями и приглашенными гостями важными и ключевыми итогами, которыми ознаменовался ушедший 2022 год. Он был годом особенным, наполненным историческими событиями для всей страны, для региона, для каждого жителя области. И южноуральцы выдержали эти вызовы, показали свою сплоченность, продолжая славные трудовые и ратные традиции наших предков.

Символично, что на сегодняшнее обращение были приглашены военнослужащие, герои СВО. Их глава региона попросил приветствовать аплодисментами. Алексей Текслер рассказал, как важна помощь тем, кто проводил своих отцов и мужей защищать Отечество. И Челябинская область одной из первых в стране ввела меры поддержки для таких семей.

По инициативе губернатора с 1 июня в Челябинской области начнет работу региональное отделение государственного фонда «Защитники Отечества» — Единый центр поддержки и реабилитации участников СВО. Алексей Текслер также поручил завершить в этом году ремонт Челябинского военного госпиталя.

Поддержка СВО в регионе распространяется гораздо шире адресных мер. Челябинская область ведет масштабную работу по поддержке освобожденных территорий Донбасса — подшефных Ясиноватой и Волновахского района. Предприятия региона оперативно выстроили работу на нужды оборонно-промышленного комплекса.

Экономика

Залог благополучия людей — развитие экономики. Алексей Текслер рассказал об историческом минимуме безработицы и росте ВРП. Он подробно остановился на мерах поддержки реального сектора экономики, инициативах, которые глава региона, как председатель комиссии Госсовета «Экономика и финансы», инициировал для поддержки бизнеса. Благодаря действенным шагам уже в августе прошлого года промпроизводство показало уверенный рост, растет и инвестиционная активность.

На 80% выросла господдержка малого бизнеса, а объем продукции сельского хозяйства — на 17%.

Среди новых конкретных мер — увеличение на 200 млн рублей Фонда развития промышленности Челябинской области. Это позволит среднему бизнесу привлечь порядка 2 млрд рублей в виде дополнительных инвестиций.

Дороги и строительство

В этом году область ждет «дорожный рывок». В Челябинске отремонтируют около 850 тысяч квадратных метров дорог, в Магнитогорске — 400 тысяч. Алексей Текслер отметил значимые в дорожной отрасли события прошлого года: расширение трассы Челябинск — Екатеринбург и запуск Ленинградского моста, начало капремонта М-5 «Урал» в сторону Уфы. В этом году будет достроен мост в Бакале. В Нязепетровске уже идет реконструкция моста через реку Уфу.

Вырос и объем жилищного строительства, продолжается программа расселения из аварийного жилья. Регион смог продолжить реализацию масштабных планов обновления инфраструктуры и крупнейших проектов развития: это и метротрам, и межуниверситетсткий кампус, и крупные проекты строительства рекреационной и спортивной инфраструктуры.

Малые города и села

Вместе с тем важную часть обращения Алексей Текслер посвятил малым городам, селам, проблемам повседневного характера. Так, по решению губернатора в 10 городах и сельских районах увеличат финансирование ремонта дорог. К концу 2024 года в области построят 100 новых ФАПов. Алексей Текслер обратил внимание на проблему переполненных контейнерных площадок. На это последнее время часто жалуются южноуральцы, так как регоператор не обязан вывозить небытовые отходы. Глава региона поручил Минэкологии отрегулировать оборот такого рода мусора. А в поселке Кременкуль уже в этом году модернизируют электросети — с этой проблемой жители пригорода Челябинска обратились к главе региона в ходе прямой линии.

Продолжатся программы газификации и догазификации. Алексей Текслер также рассказал, что на федеральные деньги закупят новые автобусы для малых городов области. Минкульту региона поручено разработать программу строительства быстровозводимых модульных домов культуры для сел.

Туризм и культура

«Интерес к Южному Уралу растет с каждым годом. За прошедший год Челябинскую область с ночевкой посетило более 5 миллионов 200 тысяч человек, это почти на миллион больше, чем годом ранее. Тренд важно продолжать!» — подчеркнул сегодня Алексей Текслер.

Впервые в истории Челябинской области разрабатывается мастер-план развития озера Тургояк до 2035 года. Губернатор также рассказал о строительстве новых экотроп и инфраструктуре для сплавов.

Масштабная реконструкция учреждений культуры — важная часть работы. Алексей Текслер перечислил крупные объекты капремонтов: Театр драмы имени Н. Орлова в Челябинске и Театр кукол и актера «Буратино» в Магнитогорске, Центр культурного развития в Карабаше, ДК «Маяк» в Катав-Ивановске, Дом культуры в Томино Сосновского района и Белый дом в Кыштыме. Отдельно он обозначил необходимость строительства музея каслинского литья.

Комфортные города

В полтора раза увеличится финансирование проекта инициативного бюджетирования — сумма составит 2,25 млрд рублей. На эти деньги по просьбам жителей обновят дворы, проезды, места отдыха, которые не видели ремонтов десятилетиями.

«Мы будем продолжать строить новые скверы и общественные пространства. Комфортная среда дает импульс развития многим процессам. У нас есть замечательные примеры. В Челябинске это новые набережные. Поручаю городской администрации продолжить эту работу: расширить сеть набережных и проработать проект по объединению их в единую систему»,— заявил Алексей Текслер.

Глава региона анонсировал строительство новой набережной на озере Смолино в Челябинске. А на пустыре между зданием первой челябинской электростанции и улицей Свободы сделают продолжение Арт-сквера. В качестве удачных примеров благоустройства губернатор привел парк «Глухарь» в Трехгорном, «Ашинский меридиан» в Аше, набережную в парке культуры и отдыха в Снежинске, новую прибрежную зону в Магнитогорске.

Забота о Человеке

«Основа всего — Человек. Из судеб и жизней конкретных людей складывается наше будущее и настоящее. Наша деятельность должна быть направлена на повышение благополучия и качества жизни каждого южноуральца. Это наша основная задача. И в этом нет мелочей», — отметил Алексей Текслер в ходе выступления.

В зоне особого внимания — образование детей. Так, губернатор поручил удвоить количество кванториумов в городах и районах области. Будет построено 7 новых школ, отремонтировано — 17. Продолжается обновление загородных лагерей.

Несмотря на трудности в экономике, отметил Алексей Текслер, регион не просто сохранил меры поддержки материнства и детства, но и запустил новые.

Глава региона анонсировал строительство новых спорткомплексов. В Магнитогорске будет построен новый 50-метровый бассейн, ФОК — в Троицке, продолжается обновление спортивных площадок и комплексов в городах и селах.

В завершение выступления Алексей Текслер призвал депутатов общаться с жителями области, проявляя заботу и внимание.

«Регулярное общение с жителями, получение обратной связи — важнейший фактор повышения взаимопонимания и доверия в обществе. Это особенно необходимо сегодня, когда мы должны сплотиться вокруг Президента, объединиться для достижения нашей главной цели — Победы! Своим трудом, или даже ратным подвигом, создавать будущее для нашей страны, для наших детей! Мы — опорный край державы. Так было. Так есть. И так будет всегда. Всем нам Победы! Спасибо!» — резюмировал глава региона.