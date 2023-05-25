В Челябинской области впервые разрабатывается мастер-план развития озера Тургояк

За год туристический поток в регион вырос на один миллион человек

Челябинская область поднялась в общенациональном туристическом рейтинге и занимает теперь 13 место.

«Интерес к Южному Уралу растет с каждым годом. За прошедший год Челябинскую область с ночевкой посетило более 5 миллионов 200 тысяч человек, это почти на миллион больше, чем годом ранее. Тренд важно продолжать!» — подчеркнул Алексей Текслер в обращении к депутатам Законодательного собрания Челябинской области.

По словам губернатора, сейчас у региона есть беспрецедентные возможности для развития внутреннего туризма. Впервые в истории Челябинской области разрабатывается мастер-план развития озера Тургояк до 2035 года. Кроме того, завершен первый этап реконструкции туристического лагеря в Аркаиме: созданы комфортные современные условия для туристов. Развивается туристическая инфраструктура и в бассейне реки Ай, самом популярном месте для сплавов: в поселке Межевой Саткинского района будет возведен современный визит-центр, проект которого недавно презентовал архитектор Петр Стебельский.

В регионе создано уже восемь экологических троп общей протяженностью 21 километр. Промаркировано больше 200 километров туристических маршрутов.

Губернатор поставил задачу войти в федеральный проект по возведению модульных объектов туристической инфраструктуры, чтобы в короткий срок создать в Челябинской области современные комфортные условия для туристов и сделать наш красивый край еще более привлекательным.