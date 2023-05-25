Объем продукции сельского хозяйства Челябинской области вырос на 17%

Задача на 2023 год — собрать более двух миллионов тонн зерна

Агропромышленный комплекс Челябинской области по итогам 2022 года показал отличные результаты. Объем продукции сельского хозяйства достиг почти 150 млрд рублей. Рост по сравнению с 2021 годом составил 16,8%. Об этом губернатор Алексей Текслер рассказал во время обращения к депутатам Законодательного собрания региона.

«Собрали рекордный урожай зерна за последние пять лет — 2 миллиона 200 тысяч тонн. В том числе 312 тысяч тонн твердой пшеницы. Установили абсолютный рекорд по сбору масличных культур. Таким результатам способствовали благоприятная погода, господдержка наших аграриев. В 2022 году она составила 2 миллиарда 700 миллионов рублей»,— отметил глава региона.





Губернатор также рассказал, что до 2024 года сохранена пониженная ставка единого сельскохозяйственного налога. Для аграриев, которые обеспечивают сохранение или увеличение занятости в регионе, с прошлого года установили по такому налогу нулевую ставку. Благодаря льготным программам кредитования и субсидированию сельхозпроизводители Челябинской области смогли купить в минувшем году 956 единиц техники. Сейчас на полях региона завершается посевная кампания. Алексей Текслер на днях пообщался с аграриями.

«Это тяжелый труд. Труженики села не покладая рук обеспечивают продовольственную безопасность региона и всей страны. На этот год ставим себе амбициозную задачу — собрать более двух миллионов тонн зерновых культур. Налоговое стимулирование, субсидирование, фиксация цен на минеральные удобрения, цифровизация отрасли и синергия с машиностроительным комплексом, безусловно, будут этому способствовать», — подчеркнул губернатор.

Кроме того, Алексей Текслер отметил, что благодаря системной работе с аграриями региона удалось выйти на беспрецедентные объемы поддержки программы комплексного развития сельских территорий — почти 600 млн рублей в текущем году. Это значит, что на селе будут новые дороги, социальные объекты, объекты культуры и спорта. Губернатор поручил министерству сельского хозяйства Челябинской области и властям муниципалитетов обеспечить рост поддержки в 2024 году по этой федеральной программе. Для этого нужно отработать проекты с Минсельхозом РФ. Еще глава региона предложил сделать программу показателем успешной работы глав сельскохозяйственных муниципалитетов.