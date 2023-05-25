В Челябинской области сумма программы инициативного бюджетирования вырастет на 50%

Жители региона смогут выбрать больше объектов для благоустройства

В следующем, 2024 году, в Челябинской области увеличат финансирование программы инициативного бюджетирования на 50%. Таким образом, сумма возрастет до двух миллиардов 250 миллионов рублей. Об этом сегодня, 25 мая, губернатор региона Алексей Текслер сообщил в ходе обращения к депутатам Законодательного собрания.

«Нужно все более широко вовлекать наших граждан в процесс развития области, поэтому я принял решение со следующего года увеличить финансирование программы инициативного бюджетирования на 50% — с нынешних 1,5 миллиарда рублей до двух миллиардов 250 миллионов рублей»,— сказал губернатор.

По его словам, благодаря этому проектов, где граждане смогут активно участвовать в вопросах местного значения, станет еще больше.

Также Алексей Текслер подчеркнул, что регулярное общение с жителями и получение обратной связи является важнейшим фактором повышения взаимопонимания и доверия в обществе.

Напомним, в этому году только в Челябинске благоустроят 113 территорий, которые выбрали жители в рамках проекта «Инициативное бюджетирование». На эти цели из бюджета области выделено 517 миллионов рублей. Работы на большей части объектов уже стартовали.