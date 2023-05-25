В Челябинской области на 80% выросла господдержка малого бизнеса

Особое внимание в регионе уделяют развитию IT-компаний

В 2022 году в Челябинской области на 80% вырос объем расходов на поддержку малого и среднего бизнеса. До минимума были снижены ставки по упрощенной системе налогообложения для предприятий, работающих в сферах обрабатывающих производств, научных исследований и разработок. Об этом во время обращения к депутатам Заксобрания региона рассказал губернатор Алексей Текслер.

Большое внимание в Челябинской области уделяют сектору информационных и коммуникационных технологий.

«Для IT-компаний расширили набор налоговых преференций. Операторам связи в два раза снизили арендную плату за использование государственной недвижимости. В дополнение к федеральной программе на Южном Урале работает механизм льготной ипотеки для IT-специалистов», — заявил Алексей Текслер.

В Челябинской области активно развивается сектор самозанятых: запущена специальная программа «Фабрика самозанятых „Мое дело“», предоставляются льготные микрозаймы. Число самозанятых в регионе за год увеличилось почти в два раза.

Благодаря уникальной практике налог, который передается в муниципалитеты, стал для них важным доходным источником. В прошлом году объем этих средств составил 350 млн руб. Такая практика реализуется только в Челябинской области.