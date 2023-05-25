В 2022 году в Челябинской области в целях развития дополнительного образования было открыто 7 «ИТ-кубов», 11 «Кванториумов» и 44 центра «Точка роста». Губернатор Алексей Текслер в обращении к депутатам Законодательного собрания поставил задачу удвоить количество таких центров в ближайшие годы, передает корреспондент ИА «Первое областное».
«Интерес к науке, творчеству и будущим профессиям мы прививаем с детства, создавая настоящие пространства возможностей для наших детей. В регионе уже работают семь центров цифрового образования „ИТ-куб“. Четыре из них в Челябинске, Магнитогорске, Кыштыме и Снежинске открыли в прошлом году. Также открыли еще один „Кванториум“ в Златоусте, он стал 11-м в области. Расширение сети таких уникальных объектов продолжим, ставлю задачу удвоить их количество в ближайшие годы», — заявил Алексей Текслер.
Глава региона отметил, что в Челябинской области в 2023 году начались ремонтные работы в 9 муниципальных детских лагерях. В 2024 году финансирование этой программы будет увеличено.
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