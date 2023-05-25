Алексей Текслер анонсировал открытие новых спортивных объектов в Челябинской области

В проекты вкладывается не только государство, но и бизнес

В Челябинской области в ближайшее время завершится строительство двух новых физкультурно-оздоровительных комплексов, двух бассейнов и одного ледового дворца. Кроме того, начато возведение ФОКа в Троицке и запланировано строительство современного 50-метрового бассейна в Магнитогорске. Об этом сегодня, 25 мая, губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил в своем обращении к депутатам регионального Заксобрания, передает корреспондент ИА «Первое областное».

По словам главы региона, на финишной прямой находится строительство ледового дворца в Усть-Катаве, ФОКа в Джабыке (Карталинский район), а также бассейнов в Аргаяше и Уйском. Кроме того, в селе Долгодеревенском рядом с новым стадионом завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

Речь идет об объектах, финансируемых из бюджета. Помимо них на Южном Урале строятся спортивные сооружения, где инвесторами или соинвесторами выступают промышленные предприятия. Это круглогодичная ледовая арена в Сатке, которая откроется летом, и аналогичные учреждения в Аше и Миассе. Кроме того, вскоре начнется стройка крытого футбольного легкоатлетического манежа, договор по которому с инвестором был подписан в прошлом году.

«Благодарю еще раз социально ответственный бизнес, всех тех, кто участвует в этих и других социальных проектах. Такой активности бизнеса, заинтересованности в развитии региона не было многие годы. Вы помните, это была одна из задач, о которой я говорил в начале работы на посту губернатора: чтобы бизнес вкладывался в регион, в территории своего присутствия и, самое главное, конечно, в людей», — отметил Алексей Текслер.

Также губернатор напомнил о тех спортивных объектах, которые были построены за последнее время. Завершены ФОКи-долгострои в Кусе и Нязепетровске. Реконструированы стадионы в Верхнем Уфалее, Снежинске, Троицке и Уйском районе. Открыт ряд знаковых объектов для Челябинска и Сосновского района: центр современного пятиборья «Рифей», академия хоккея и тренировочный каток «Трактор», лыжероллерная трасса у Карпова пруда. Кроме того, построена новая 25-метровая чаша бассейна «Строитель». При участии бизнеса появились ледовая академия «Высота» в Озерске и ледовый дворец производственного объединения «Маяк», введены новый ФОК в Кыштыме и бассейн в Карабаше, также реализуется проект большой РМК-арены в Челябинске.