Алексей Текслер поручил Миндору завершить план по реконструкции и строительству муниципальных дорог

Глава региона отметил важность развития трассы А‑310 в сторону Казахстана

Сегодня, 25 мая, во время обращения к депутатам ЗСО губернатор отметил важность строительства и реконструкции региональных и муниципальных дорог.

Так, в прошлом году было завершено расширение трассы М-5 до четырех полос от Челябинска до Екатеринбурга. Сейчас продолжаются работы в направлении на Уфу, на очереди — расширение до четырех полос в направлении Миасса и Чебаркуля, также в планах Аша и Сим.

«Важно расширение трассы А-310 в направлении Казахстана. Активно работаем с федеральным центром. Уже сейчас ведется работа по расширению пункта пропуска через государственную границу „Бугристое“. За год сделал 720 километров региональных и местных дорог. Сдали такие важные объекты, как Ленинградский мост в Челябинске и путепровод по улице 9 Мая в Магнитогорске», — сообщил Алексей Текслер.

В Челябинской области реализуется план по развитию региональных дорог, разработанный до 2027 года. Глава области поручил Миндору завершить пятилетний план по развитию и муниципальных дорог.

«Отремонтируем дороги в Челябинске, в Магнитогорске будут дополнительные решения, завершим строительство уникального моста в Бакале, в Нязепетровске уже приступили к реконструкции моста через реку Уфу»,— подчеркнул губернатор.

Самым заметным событием в прошлом году стало завершение работ по расширению до четырех полос всего участка трассы М-5, которая ведет в Екатеринбург. Последний двухполосный отрезок, соединяющий два мегаполиса, стал шире еще на две полосы, причем дорожники работали с опережением графика, сдавая в эксплуатацию более протяженные участки, чем это значилось в планах. Дорога до Екатеринбурга теперь имеет 6 разворотных петель, искусственное освещение и 14 автобусных остановок. Встречные потоки разделили металлическим ограждением.

