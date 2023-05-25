Объем жилищного строительства в Челябинской области в 2022 году вырос на 8,3% и составил 1 млн 870 тыс. квадратных метров. Это произошло в том числе благодаря действовавшей весь год программе льготного ипотечного кредитования. Об этом сегодня, 25 мая, сказал губернатор Алексей Текслер во время ежегодного обращения к депутатам Заксобрания региона.
Из аварийного жилья уже расселили более двух тысяч человек. Почти на два года раньше срока в регионе завершат программу по переселению из аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2017 года.
«Подготовили новую программу, согласовываем ее с федеральным Минстроем. При этом обращаю внимание глав наших крупных муниципалитетов, для решения проблемы ветхо-аварийного жилья в условиях дефицита федерального финансирования нужно более активно использовать механизм комплексного развития территорий», — подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Глава региона обратил внимание, что инструмент КРТ может и должен применяться для более активного изменения облика городов области, чтобы делать их комфортными и безопасными.
«Также нужно внедрять информационные технологии при проектировании и строительстве объектов, особенно социальных, которые мы реализуем за счет бюджета. Обращаю внимание Минстроя на эту тему», — подчеркнул губернатор.
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