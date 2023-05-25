В 2023 году в поселке Кременкуль обновят электросети

Работы уже ведутся

После жалоб жителей Кременкуля и близлежащих поселков на перепады и длительные отключения электричества в этом году там проведут масштабную модернизацию электросетей. Об этом губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил 25 мая в ходе обращения к депутатам Законодательного собрания.

«В этом году совместно с компанией „Россети-Урал“ проведем масштабную модернизацию электрических сетей в районе Кременкуля. Работы уже ведутся. Снимем накопившиеся проблемы»,— сказал глава региона.

На низкое напряжение в сети жители Кременкуля и ряда поселков Сосновского района пожаловались губернатору Алексею Текслеру во время прямой линии, которая прошла в декабре прошлого года. По словам местных жителей, напряжения для включения бытовой техники недостаточно. Кроме того, не редки и длительные отключения электроснабжения. Тогда губернатор поручил региональному Минстрою и главе Сосновского района Евгению Ваганову решить проблемы.

В январе текущего года специалисты центральных электрических сетей «Челябэнерго» установили стабилизатор напряжения в поселке Северном, который входит в состав Кременкульского сельского поселения. Кроме того, в этом году там построят еще одну трансформаторную подстанцию.