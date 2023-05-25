В Челябинской области появится первый музей каслинского литья

Губернатор признался, что был немало удивлен тому, что его никогда не было

Алексей Текслер заявил, что в Челябинской области продолжается масштабная реконструкция учреждений культуры: начат капитальный ремонт в Театре драмы имени Н. Орлова и театре кукол и актера «Буратино» в Магнитогорске. В 2022 году открылись 11 новых модельных библиотек, благодаря чему регион вошел в пятерку лидеров по их числу в стране.

Из крупных объектов стройки и реконструкции в этой сфере губернатор особо отметил Центр культурного развития в Карабаше, ДК «Маяк» в Катав-Ивановске, Дом культуры в Томино Сосновского района и Белый дом в Кыштыме.

Алексей Текслер особо остановился на создании музея каслинского литья.

«При такой известности этого художественного промысла ни в регионе, ни в Каслях никогда не было такого музея. Я, откровенно говоря, не поверил, когда начал интересоваться. Никто мне не мог объяснить, почему так случилось. Но мы этот пробел скоро исправим, причем подойдем к вопросу комплексно. Приведем в порядок территорию у храма, благоустроим пешеходную зону у музея, который будет располагаться в здании XIX века. И это только первый этап», — сказал губернатор.

Построенный в 1810 году каслинский госпиталь (визуально это здание с колоннами напоминает Белый дом в Кыштыме, именно он на фото) признан объектом культурного наследия федерального значения. До 2006 года здесь размещалось хирургическое отделение районной больницы. В 2020 году по поручению губернатора был разработан проект реставрации дома. В 2021 году он был включен в нацпроект «Культура». К концу 2023 года в здании будет открыт музей каслинского литья.

Губернатор рекомендовал использовать в качестве объектов благоустройства малые архитектурные формы, которые производит Каслинский завод архитектурно-художественного литья.

Кроме того, Алексей Текслер дал поручение министерству культуры Челябинской области сформировать программу по строительству быстровозводимых полноценных домов культуры: два пилотных модульных дома культуры (в поселках Заозерный и Синеглазово) показали, насколько востребован этот формат в сельских территориях.