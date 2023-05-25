Фонд развития промышленности Челябинской области увеличили на 200 млн рублей

Это позволит среднему бизнесу привлечь около 2 млрд рублей инвестиций

Фонд развития промышленности Челябинской области будет увеличен на 200 млн рублей. Это позволит среднему бизнесу, работающему в реальном секторе экономики, привлечь порядка 2 млрд рублей в виде дополнительных инвестиций. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер в ходе послания Законодательному собранию Челябинской области.

«Региональный фонд промышленности будет докапитализирован на 200 млн рублей, что позволит привлечь дополнительные инвестиции среднему бизнесу в объеме около 2 млрд рублей на проекты в сферах, связанных с обеспечением технологического суверенитета страны. Мы продолжим развитие инфраструктуры технопарков и промышленных кластеров в регионе. С этого года мы увеличили с 6 до 10 лет срок действия льгот по налогу на имущество для новых резидентов индустриальных парков, продлили на два года действие льготных ставок по налогу на прибыль для ряда категорий налогоплательщиков. Также продолжаем возмещать часть затрат на приобретение нового оборудования и модернизацию», — сообщил Алексей Текслер.

Благодаря комплексу различных мер государственной поддержки промышленности предприятиям региона удалось привлечь почти 26 млрд рублей инвестиций в сектор реальной экономики.

«Мы ни на секунду не оставляли без внимания реальный сектор экономики, прежде всего, нашу промышленность, которая одна из первых попала под санкционное давление, ощутила на себе сильнейшие логистические трудности и другие проблемы. По итогам года нам удалось сохранить стабильность работы всех отраслей, а начиная с августа прошлого года, благодаря командной работе, мы перешли к росту промпроизводства, к росту экономики», — подчеркнул губернатор.

В первом квартале 2023 года индекс промпроизводства Челябинской области вырос на 7,3%, в сфере обрабатывающих производств — на 9,5%. Это один из самых высоких показателей в Российской Федерации.

«На федеральном уровне многие наши инициативы получили поддержку через работу на площадке комиссии Госсовета „Экономика и финансы“, которую я возглавляю. На областном уровне вместе с бизнесом в штабном режиме ежедневно отрабатывали возникающие вопросы. В итоге в семь раз увеличили господдержку промышленного комплекса, в том числе тех отарслей, которые занимаются импортозамещением. Запустили поддержку НИОКРов как через прямое субсидирование затрат, так и через вычет по налогу на прибыль», — уточнил Алексей Текслер.

По словам губернатора, в регионе будет создана особая экономическая зона. Инвесторы, разместившие там собственные производства, получат все необходимые преференции и льготы.