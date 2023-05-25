Алексей Текслер поручил Минэкологии отрегулировать оборот небытовых отходов

Губернатор обратил внимание на проблемы переполненных контейнерных площадок строительным мусором

В ходе обращения к депутатам Законодательного собрания области Алексей Текслер подробно остановился на теме экологии. Он рассказал о проделанной работе: рекультивации полигонов, ликвидации несанкционированных свалок, обращении с ТБО. Также глава региона дал ряд поручений профильным ведомствам, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Алексей Текслер пояснил, что экология — важнейшая составляющая регионального развития. За последние годы региональное правительство вместе с бизнесом разработали и приняли ряд соглашений, ввели онлайн-мониторинг выбросов.

«Соглашения выполняются, снижение количества выбросов только в Челябинске с базового 2017 года уменьшилось на 40%. Эта работа будет продолжена», — отметил Алексей Текслер.

Он рассказал о других направлениях в экополитике региона. Так, в Златоусте и Магнитогорске продолжается рекультивация городских полигонов твердых бытовых отходов. В области действуют 29 стационарных постов контроля за качеством воздуха. В 2022 году ликвидировано более пятисот несанкционированных свалок. По городам и селам Челябинской области установлены 1,5 тысячи контейнеров для раздельного сбора мусора. Идет проектирование мусоросортировочных комплексов.

«В прошлом году область была отмечена на федеральном уровне, регион вошел в десятку лучших субъектов страны по качеству работы с отходами. Но есть и другие проблемы. Так, поручил региональному отделению партии „Единая Россия“ запустить новый проект „Генеральная уборка74“ для борьбы с незаконными свалками», — пояснил глава региона.

Алексей Текслер обратил внимание на жалобы южноуральцев на переполненные мусорные контейнеры небытовыми отходами. ИА «Первое областное» разбиралось в проблеме не раз. Алексей Текслер поручил министерству экологии отрегулировать оборот небытовых отходов.