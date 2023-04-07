Челябинская область поделилась в Москве опытом поддержки участников СВО и их семей

Самой востребованной услугой остается психологическая помощь

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт представила коллегам из других регионов южноуральский кейс по работе с участниками СВО и их семьями, сообщили в пресс-службе областного правительства. Презентация состоялась в рамках мероприятия, организованного Агентством стратегических инициатив совместно с правительством Москвы. По мнению Ирины Гехт, наработанная в области практика может быть полезна и в других регионах страны.

Областной проект поддержки участников СВО и их семей реализуется с 1 февраля 2023 года на базе центра соцзащиты населения «Семья». Здесь работает единая служба сопровождения участников СВО и членов их семей. Специалисты оказывают психологическую, социально-бытовую, юридическую, медицинскую помощь и так далее.

«Чтобы поддержку могли получить все заявители, мы организовали мобильный офис: есть автомобиль и команда специалистов. Одной из самых востребованных услуг на данный момент стала именно психологическая помощь. Часто поступают заявки от семей, которые потеряли в ходе СВО своих мужей, сыновей, братьев, отцов. Люди думают, что остались один на один со своим горем, но вместе с психологами постепенно находят в себе силы вернуться к повседневным делам, а заодно находят в своей семье мощнейший ресурс жить дальше — с уважением и любовью к погибшему на фронте бойцу», — рассказала Ирина Гехт.

В рамках проекта есть успешные примеры работы по снижению уровня посттравматического стрессового расстройства, аутоагрессивных проявлений в семьях погибших участников СВО и так далее. В 2022 году региональный бюджет направил на комплексный пакет мер поддержки участников СВО и их семей в Челябинской области более 1,2 млрд рублей, бюджет 2023 года на эти цели увеличен до 1,5 млрд рублей.