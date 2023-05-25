В Челябинской области начнет работу Единый центр поддержки участников СВО

У центра будет отдельное здание и широкий круг полномочий

С 1 июня в Челябинской области начнет работу региональное отделение государственного фонда «Защитники Отечества» — Единый центр поддержки и реабилитации участников СВО. У центра будет отдельное здание, заявил во время обращения к Заксобранию области губернатор Алексей Текслер.

«Единый центр будет работать в тесной связке с фондом и Комитетом семей воинов Отечества. Они будут координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы реабилитации и протезирования, помогать в получении образования, повышении квалификации и трудоустройстве. Еще одним важным направлением деятельности будет вовлечение ветеранов в работу по патриотическому воспитанию молодежи», — пояснил губернатор.

Алексей Текслер заметил, что уже сейчас идет масштабный ремонт в Челябинском военном госпитале, обновляется медицинское оборудование. Губернатор поставил задачу завершить все работы в этом году, чтобы оказание медицинской помощи в госпитале соответствовало современным стандартам.

Кроме того, губернатор напомнил о региональных мерах социальной поддержки, которые уже существуют для участников СВО, а также отметил колоссальное включение в работу по поддержке бойцов и их близких со стороны волонтерских движений, политических партий, администраций муниципалитетов, организаций и предприятий, депутатов всех уровней, неравнодушных южноуральцев.

Важнейшей задачей, по словам Текслера, остается оказание всесторонней помощи военнослужащим, мобилизованным и добровольцам, которые находятся на линии фронта.