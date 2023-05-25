«Единый центр будет работать в тесной связке с фондом и Комитетом семей воинов Отечества. Они будут координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы реабилитации и протезирования, помогать в получении образования, повышении квалификации и трудоустройстве. Еще одним важным направлением деятельности будет вовлечение ветеранов в работу по патриотическому воспитанию молодежи», — пояснил губернатор.
Алексей Текслер заметил, что уже сейчас идет масштабный ремонт в Челябинском военном госпитале, обновляется медицинское оборудование. Губернатор поставил задачу завершить все работы в этом году, чтобы оказание медицинской помощи в госпитале соответствовало современным стандартам.
Кроме того, губернатор напомнил о региональных мерах социальной поддержки, которые уже существуют для участников СВО, а также отметил колоссальное включение в работу по поддержке бойцов и их близких со стороны волонтерских движений, политических партий, администраций муниципалитетов, организаций и предприятий, депутатов всех уровней, неравнодушных южноуральцев.
Важнейшей задачей, по словам Текслера, остается оказание всесторонней помощи военнослужащим, мобилизованным и добровольцам, которые находятся на линии фронта.