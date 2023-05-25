Губернатор поручил мэрии Челябинска продлить набережную

Алексей Текслер заявил о строительстве новой пешеходной зоны на Смолино

«За короткий срок создан новый пешеходный центр мегаполиса», — так в обращении к депутатам Законодательного собрания Челябинской области губернатор Алексей Текслер оценил набережную в Челябинске.

Губернатор отметил, что последний крупный проект в части развития пешеходных зон в областном центре — это Кировка, которая была создана больше 20 лет назад, и подчеркнул, что важно продолжить масштабное благоустройство.

«Мы будем продолжать строить новые скверы и общественные пространства. Комфортная среда дает импульс развития многим процессам. У нас есть замечательные примеры. В Челябинске это новые набережные. Поручаю городской администрации продолжить эту работу: расширить сеть набережных и проработать проект по объединению их в единую систему», — заявил Алексей Текслер.

Кроме того, глава региона сообщил, что скоро начнется строительство новой набережной на озере Смолино в Челябинске. В качестве удачных примеров благоустройства Алексей Текслер привел парк «Глухарь» в Трехгорном, Ашинский меридиан в Аше, набережную в парке культуры и отдыха в Снежинске, новую прибрежную зону в Магнитогорске.