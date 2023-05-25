10 городов и районов Челябинской области получат дополнительные деньги на ремонт дорог

Средства выплатят сверх плановых субсидий

Города и районы Челябинской области сверх плановых субсидий получат от региона дополнительные деньги на ремонт дорог. Об этом сказал губернатор Алексей Текслер во время обращения к депутатам Заксобрания области, передает корреспондент ИА «Первое областное».



Сумма плановых субсидий достигла почти трех миллиардов рублей. Кроме этого, дополнительные средства получат Копейск, Миасс, Златоуст, Чебаркуль и Коркино, а также Сосновский, Нагайбакский, Каслинский, Аргаяшский и Октябрьский районы.



За прошлый год в области отремонтировали почти 720 км региональных и местных дорог, в том числе Ленинградский мост в Челябинске и путепровод по улице 9 Мая в Магнитогорске. В этом году область ждет «дорожный рывок».



В столице региона отремонтируют около 850 тысяч квадратных метров дорог. В Магнитогорске — 400 тысяч. Кроме того, будет достроен мост в Бакале. В Нязепетровске уже идет реконструкция моста через реку Уфу.



Напомним, также региональный Миндортранс должен до 1 июля этого года закончить разработку и утверждение пятилетнего плана по всем муниципальным дорогам.

