Для малых городов Челябинской области закупят новые автобусы

Деньги на это выделили из федерального бюджета

Челябинская область получила из федерального бюджета 1,2 миллиарда рублей. Эти деньги пойдут на покупку автобусов разного класса для 21 небольшого муниципалитета, сказал губернатор Алексей Текслер во время обращения к депутатам Заксобрания области.

«Так, мы уже в этом году обновим общественный транспорт не только в наших больших городах, а по всему региону. И это, безусловно, заметят жители области», — отметил губернатор.

Также Алексей Текслер напомнил, что в прошлом году на улицы городов области выехало 154 новых машины: 69 автобусов и 85 трамваев. Тенденции сохранятся в столице региона, Магнитогорске, Копейске, Миассе, Златоусте и других городах.

Кроме того, в этом году Государственная транспортная лизинговая компания поставит в Челябинск 15 больших автобусов, работающих на газомоторном топливе.

Напомним, в Челябинской области проходит транспортная реформа, которая направлена на обновление подвижного состава, улучшение транспортной доступности. Задача региона — до конца 2024 года перевести маршруты на регулируемый тариф и полностью обновить подвижной состав.