Челябинская область получила из федерального бюджета 1,2 миллиарда рублей. Эти деньги пойдут на покупку автобусов разного класса для 21 небольшого муниципалитета, сказал губернатор Алексей Текслер во время обращения к депутатам Заксобрания области.
«Так, мы уже в этом году обновим общественный транспорт не только в наших больших городах, а по всему региону. И это, безусловно, заметят жители области», — отметил губернатор.
Также Алексей Текслер напомнил, что в прошлом году на улицы городов области выехало 154 новых машины: 69 автобусов и 85 трамваев. Тенденции сохранятся в столице региона, Магнитогорске, Копейске, Миассе, Златоусте и других городах.
Кроме того, в этом году Государственная транспортная лизинговая компания поставит в Челябинск 15 больших автобусов, работающих на газомоторном топливе.
Напомним, в Челябинской области проходит транспортная реформа, которая направлена на обновление подвижного состава, улучшение транспортной доступности. Задача региона — до конца 2024 года перевести маршруты на регулируемый тариф и полностью обновить подвижной состав.