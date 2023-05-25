Челябинская область до конца 2024 года откроет 100 новых фельдшерско-акушерских пунктов

Губернатор Алексей Текслер рассказал об успехах в сфере здравоохранения

Челябинская область стремится открывать жизненно важные объекты на всей территории, в том числе в самых отдаленных селах. Регион уверенно движется к цели — 100 новым фельдшерско-акушерским пунктам до конца 2024 года. 71 из них уже открыли в 27 муниципалитетах, сказал губернатор Алексей Текслер во время обращения к депутатам Заксобрания области.

«Благодарю наших медиков за системную работу и колоссальную самоотдачу. Сегодня перед нами стоят задачи снижения смертности, увеличения продолжительности жизни. Мы достигли положительной динамики по этим направлениям. Важно эту тенденцию сохранить», — отметил глава региона.





Губернатор отметил успехи в строительстве больниц в населенных пунктах. К примеру, начато строительство поликлиники в селе Миасском, закончено проектирование больницы в Нязепетровске и хирургического корпуса детской областной больницы. Также завершается проектирование многопрофильной больницы в Магнитогорске.

Осенью 2019 года в селе Репино Троицкого муниципального района случился пожар, который практически уничтожил фельдшерско-акушерский пункт. Около 200 местных жителей могли остаться без первичной медпомощи.

«Пока решался вопрос, прием медработника осуществлялся в приспособленном помещении. Было принято решение о строительстве нового модульного ФАПа, и в начале этого года современный объект здравоохранения введен в эксплуатацию, что значительно улучшило жизнь троицких селян», — поделился ранее и. о. главного врача областной клинической больницы Троицка Алексей Панасенко.

В марте этого года в поселке Летягино открыли современный ФАП. Новое здание оснастили компьютерной техникой и необходимым оборудованием.

«Большинство жителей поселка предпенсионного и пенсионного возраста, для них важно получить медицинскую помощь рядом с домом. Сейчас ФАП обслуживает 140 человек взрослого населения, а также 28 детей в возрасте до 17 лет», — сообщил ранее главный врач городской больницы Южноуральска Рустам Шаймарданов.

Кроме того, глава региона отметил, что за прошлый год обновили 1,3 тысячи единиц медицинского оборудования и поставили в медучреждения 175 автомобилей.

Ранее во время обращения губернатор сообщил, что объем продукции сельского хозяйства Челябинской области вырос на 17%. Задача на 2023 год — собрать более двух миллионов тонн зерна.