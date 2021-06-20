От списка кандидатов на выборы в Госдуму до джазового фестиваля: чем жила Челябинская область на этой неделе

Редакция Первого областного информационного агентства представляет традиционный дайджест

На этой неделе губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с докладом о председательстве в Форуме глав регионов стран ШОС на заседании Совета глав субъектов России при МИД РФ, в Челябинске состоялась праздничная прогулка джазового фестиваля «Какой удивительный мир», а южноуральские сельхозпроизводители будут платить налог в размере 3% вместо 6%. Самые важные и интересные события этой недели — в традиционном дайджесте ИА «Первое областное».

Новости правительства Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с докладом о председательстве в Форуме глав регионов стран ШОС на заседании Совета глав субъектов России при МИД РФ. В ходе мероприятия глава региона предложил провести второй Форум этой осенью в Челябинске, а также создать при Форуме национальную часть РФ, которая будет проходить ежегодно.



Алексей Текслер рекомендовал работодателям ввести выходной для привитых от коронавируса южноуральцев. Региональная Федерация профсоюзов и промышленники поддержали идею губернатора.



Губернатор проверил благоустройство набережной реки Миасс в Челябинске, о чем сообщил на своей странице в соцсети «Инстаграм», и предложил горожанам оставлять отзывы о проведении работ.



Алексей Текслер возглавил список кандидатов от «Единой России» в Госдуму от Челябинской области. Всего в нем значатся шесть человек.



Городская среда

В Челябинской области обновят парк общественного транспорта, закупив экологичные автобусы. На эти цели в бюджет региона поступило 2,3 миллиарда рублей.



В Челябинске проведут реконструкцию очистных сооружений. Полная модернизация комплекса займет 5–6 лет. На эти цели возьмут кредит в 6,3 миллиарда рублей.



В Челябинске введен особый противопожарный режим, который подразумевает запрет на разведение костров, выжигание сухой растительности, мусора, травы и пуха. Распоряжение подписала глава города Наталья Котова.



Хорошие новости

По поручению Алексея Текслера в области в два раза снизили налог для сельхозпроизводителей — с 6 до 3%. Законопроект в первом и третьем чтении одобрили депутаты Заксобрания Челябинской области.



Жители Челябинской области с большим стажем работы могут выйти на пенсию раньше срока. Женщины могут отправиться на заслуженный отдых при наличии 37 лет страхового стажа, а мужчины — 42 лет, но не ранее 55 и 60 лет соответственно, напоминают в ОПФР по Челябинской области.



Дети погибших защитников Отечества в Челябинской области смогут получить компенсацию на проезд к месту захоронения своих родителей не только на себя, но еще и на сопровождающего их человека.



Школы и детсады обязали зачислять сестер и братьев независимо от места жительства.Соответствующую поправку приняла Госдума РФ.



Президентские гранты получили 60 проектов южноуральских некоммерческих организаций, что стало рекордом по количеству поддержанных инициатив за всю историю конкурса.



Новости культуры

В Челябинской области появится новый туристический арт‑маршрут «14 06». Уже известно, что в маршрут включат национальные парки Таганай и Зюраткуль, Сатку и Карабаш. Грант на экспедицию по Южному Уралу получила на конкурсе творческой молодежи «Таврида» челябинка Валентина Городничева.



17 июня в Челябинске стартовал международный фестиваль джаза «Какой удивительный мир». Мероприятие посетила супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер.



Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Челябинской области отменили фестивали и сабантуи, запланированные на июнь этого года. Смотрим, куда не удастся попасть в этом году.



В Челябинск после долгого перерыва вернулся джазовый парад. По традиции, в нем приняли участие джазовые музыканты из Челябинска и гости международного музыкального фестиваля «Какой удивительный мир».

