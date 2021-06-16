Школы и детсады обязали зачислять сестер и братьев независимо от места жительства

Соответствующую поправку приняла Госдума РФ

Накануне, 15 июня, Госдума России отменила норму закона, по которому родные братья и сестры имели приоритетное право при зачислении в одну школу и детский сад лишь при наличии общего места жительства, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

«Теперь ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат или сестра», — говорится в законе.

Ранее мы писали, что из-за новых правил зачисления сестер и братьев в первых классах Челябинска может не хватить мест для детей «по прописке». В этом году первые списки зачисленных в школу первоклассников появятся гораздо позже обычного — только в июле.