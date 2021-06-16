В Челябинской области появится новый туристический арт‑маршрут «14 06»

Грант на экспедицию по Южному Уралу челябинка Валентина Городничева получила на конкурсе творческой молодежи «Таврида»

В Крыму подвели итоги грантового конкурса молодежного форума «Таврида». Один из проектов, получивших поддержку, предложила Валентина Городничева из Челябинска.

Это будет арт-экспедиция по Южному Уралу. В две смены по знаковым местам области проедут 29 специалистов. Художники-скульпторы, фотографы, тревел-блогеры со всей России. Мы будем проводить лекции и перформансы. Скульпторы будут создавать арт-объекты в техниках ленд-арта и стрит-арта, то есть будут вписаны в природные и городские ландшафты, — рассказывает подробности Валентина Городничева.

Уже известно, что в маршрут включат национальные парки Таганай и Зюраткуль, Сатку и Карабаш. В ходе экспедиции пройдет девять фотопленэров, девять блог-анонсов, будет создано пять арт-объектов в ландшафте, проведено пять перформансов о культуре и истории города плюс два крупных мастер-класса для местных жителей.



В результате творческой поездки будет составлен электронный арт-путеводитель по области, с отметками красивых локаций, новыми арт-объектами и подробностями маршрута. Предварительно проект назван «14 06» — это самая высокая точка Челябинской области, вершина Нургуш.





Проект «14 06» будет реализован на средства двух грантов, федерального и регионального. Арт-экспедиция получила одобрение и со стороны губернатора, победив в конкурсе соискателей от Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала. В бюджете проекта значится сумма гранта в 265 000 рублей, плюс 275 000 софинансирования. Итого на туристический проект потратят больше миллиона рублей.

Валентина Городничева уже несколько лет участвует в проектах, повышающих туристический и культурный потенциал Южного Урала. Например, вместе с партнером Денисом Махановым она проводит фестиваль парковых скульптур из дерева «Уральский характер».