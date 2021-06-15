Федерация профсоюзов поддержала идею давать выходной после прививки от коронавируса

Это поможет поддержать здоровье людей и экономику в Челябинской области

Областная Федерация профсоюзов поддержала предложение губернатора Алексея Текслера давать выходной после прививки от коронавируса. Это необходимо чтобы, работники могли планировать вакцинацию без оглядки на свое начальство, а потом спокойно отдохнуть дома, если после укола почувствуют себя хуже.

«Мы, конечно, поддерживаем идею выделять дополнительный выходной. И надеемся, что эта мера поможет увеличить количество лиц, которые желают привиться. Пока прививка — единственный способ остановить пандемию. Остается понять, когда именно предоставлять выходной: в день вакцинации или после, а также — из каких средств оплачивать этот день», — рассказал ИА «Первое областное» председатель Федерации профсоюзов Челябинской области Олег Екимов.

Эти вопросы Федерация профсоюзов планирует обсудить на большом совещании в ближайшую пятницу, которое посвятят ходу вакцинации на больших предприятиях.

Кстати, крупные промышленные предприятия одни из первых включились в борьбу с новой инфекцией. В первые месяцы пандемии они активно тестировали сотрудников на ковид, а сейчас организуют массовую вакцинацию на рабочем месте. Где-то сотрудникам даже предлагают весомые бонусы за прививку. Например, ПАО «Фортум» выплачивает привитым по пять тысяч рублей и дает дополнительный день к отпуску. Здесь понимают: эти льготы окупятся.

«Уровень „закрытости“ экономики Челябинской области сейчас составляет всего 0,1% при общероссийском уровне 0,3%. Наша задача — сохранить этот курс, не допустить остановки предприятий, поддержать занятость и доходы граждан. Это возможно только в отсутствие положительной динамики заражений коронавирусом. А помочь в этом деле может каждый из нас, позаботившись о своем здоровье и здоровье своих близких, поставив прививку», — заявляет министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.

Федерация профсоюзов считает, что крупный бизнес уговаривать не придется. Работники таких предприятий получат выходной день без проблем. Куда сложнее будет договориться с малым бизнесом: со сферой услуг, с небольшими торговыми точками, которые больше всего пострадали от пандемии.