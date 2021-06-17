Губернатор проверил благоустройство набережной реки Миасс в Челябинске

Алексей Текслер ждет от горожан отзывы о проведении работ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вышел на набережную реки Миасс и проверил ход строительных работ. Об этом он написал на своей странице в «Инстаграме».

«Стараюсь лично бывать на важных областных стройках. Например, на возведении новой набережной в Челябинске. Часто это делаю без сопровождающих, хочу составить собственное впечатление. Работы на набережной впереди еще много. Главное — сделать качественно и в срок. Набережная — объект долгожданный, срывов и задержек быть не должно», — написал глава региона.

Алексей Текслер отметил, что в Челябинской области идет много больших и значимых строек, — строительный сезон сейчас в самом разгаре. И подрядчики всегда должны работать на совесть.

«Подрядчики должны осознавать свою ответственность перед жителями. Делать на совесть. Ведь каждый объект благоустройства, больницу, школу, детский сад люди очень ждут. Если есть нарекания, пишите. Буду разбираться», — призвал Алексей Текслер.

Всего за несколько минут пост губернатора уже набрал комментарии пользователей. Южноуральцы попросили первое лицо региона оставить доступ к воде и проверить ремонт Комсомольского проспекта.

Напомним, строительные работы на набережной реки Миасс ведутся по программе «Формирование комфортной городской среды».