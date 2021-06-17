Какие летние фестивали отменены в Челябинской области

Мы собрали в одну подборку мероприятия, которые не состоятся из-за коронавируса

В Челябинской области отменяют массовые мероприятия на свежем воздухе. Причиной тому ухудшение эпидемиологической обстановки по коронавирусу в регионе. Мы собрали подборку фестивалей, которые уже отменили, и рассказываем, что известно о них на текущий момент.



Ильменский фестиваль

Юбилейная Ильменка должна была пройти с 25 по 27 июня на ГЛК «Солнечная долина», но на этой неделе оргкомитет сообщил об отмене мероприятия в 2021 году.

Бажовский фестиваль

Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества ждали на Южном Урале не меньше, чем Ильменский. Фестиваль был запланирован на 18-20 июня, но его внезапно решили перенести на август 2021 года. Впрочем, в оргкомитете отмечают, что вполне возможна отмена фестиваля в этом году.

Бушуевский фестиваль

Решено отказаться и от проведения Бушуевского фестиваля — фестиваля украшений и холодного оружия. Событие должно было пройти с 17 по 18 июля в Златоусте, но мероприятие отменили уже за месяц.

Фестиваль уличного кино

Кинофестиваль проходит в парке Гагарина у фонтана. К счастью, пока отменяют только просмотр фильмов 18 июня, в дальнейшем киновечера, возможно, возобновят.

Отметим, что также в челябинском парке Гагарина в эти выходные отменили все массовые мероприятия: в субботу музыкальную программу «Для тех, кому за...» и вечерний кинопоказ на эстраде театра, а также воскресную тренировку «Зумба-фитнес».

Сабантуй в парке «Сад Победы». Челябинск

Празднование Сабантуя в парке решили перенести на неопределенный срок. Изначально его готовили к 19 июня.

Сабантуй в Магнитогорске

Также перенесен с 19 июня на неопределенный срок по рекомендациям Роспотребнадзора. Вполне возможна отмена празднования Сабантуя и в других городах региона.

Подборка будет обновляться.

Отметим также, что фестиваль музыки «Уральский рубеж» приостановил продажу билетов, но информации об отмене концертов пока нет. Кроме того, в заповеднике «Аркаим» отказались от проведения мероприятий, приуроченных ко Дню летнего солнцестояния 21 июня. Сейчас сотрудники настоятельно просят туристов вовсе воздержаться от поездок в исторический заповедник.